Chinesa Jovi lança smartphones no Brasil com produção local e preços competitivos; saiba valores

A chinesa Jovi, quarta maior fabricante mundial de smartphones, lançou oficialmente suas vendas no Brasil em 1º de junho de 2025.

A empresa, do grupo Vivo Mobile Communications, iniciou produção local em janeiro na Zona Franca de Manaus, em parceria com a brasileira GBR Componentes.

O portfólio inicial inclui o JOVI V50 5G, topo de linha, e o JOVI V50 Lite 5G, versão mais acessível. Ambos têm tela AMOLED de 6,77 polegadas, mas diferem em memória, armazenamento e câmeras. O V50 conta com 12 GB de RAM, 512 GB de armazenamento e sistema de câmeras co-desenvolvido com a Zeiss, com sensores de 50 MP e recursos de fotografia com inteligência artificial.

O preço do JOVI V50 5G é R$ 4.999, nas cores preto acetinado e vermelho âncora. O V50 Lite, por R$ 3.199, está disponível em ouro titânio e preto eclipse. Ambos têm bateria de 6.000 mAh, carregamento rápido de 90W e resistência IP68/IP69 contra água e poeira.

Distribuição ampla e pós-venda robusta

A Jovi aposta em ampla distribuição, vendendo em redes como Carrefour, Casas Bahia e Magazine Luiza, além das operadoras Claro, TIM e Vivo.

Oferece ainda pacote de pós-venda com um ano de proteção contra tela quebrada, dois anos de garantia total e cinco anos de revisão anual gratuita.

Expansão na América do Sul e produção nacional

Com presença em países como Colômbia, Chile e Peru, a Jovi reforça sua estratégia na América do Sul. A Vivo Mobile vendeu cerca de 100 milhões de smartphones em 2024, ocupando o quinto lugar global.

A produção local em Manaus visa combinar qualidade global com preços competitivos, aproveitando incentivos fiscais da Zona Franca para ampliar o acesso a dispositivos com tecnologia avançada em um mercado aquecido pela popularização do 5G.