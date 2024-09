Intel e AWS anunciam parceria para fabricação de chips de IA

O CEO da Intel, Pat Gelsinger, anunciou a AWS, da Amazon, como parceira em possíveis novas fábricas da companhia, em mais uma ação para impulsionar a recuperação da fabricante de chips.

A Intel e a AWS vão investir conjuntamente em um semicondutor personalizado para computação de inteligência artificial, em uma "estrutura multibilionária", de acordo com a Fortune. O trabalho dependerá do processo 18A da Intel, uma tecnologia avançada na fabricação de chips.

As ações da Intel saltaram mais de 8% no final do pregão após o anúncio. Em 2024, no entanto, elas já caíram 58%.

"O anúncio de hoje é grande", disse Gelsinger em uma entrevista. "Este é um cliente muito exigente que tem capacidades de design muito sofisticadas."

A notícia foi parte de uma enxurrada de anúncios que se seguiram a uma reunião crucial do conselho na semana passada. A Intel também está adiando novas fábricas na Alemanha e na Polônia, mas continua comprometida com sua expansão nos EUA no Arizona, Novo México, Oregon e Ohio - deve receber US$ 8,5 bilhões do governo americano até o final do ano para isso.

Desafios da Intel

A fabricante de chips passa por dificuldades. Com as vendas diminuindo e as perdas se acumulando, a empresa anunciou planos no mês passado para cortar 15.000 trabalhadores, encontrar US$ 10 bilhões em economia de custos e suspender os dividendos. A situação mais apertada até o momento, sem dúvida, é o plano de expansão no exterior. Os projetos de construção na Polônia e na Alemanha serão interrompidos por cerca de dois anos. Outro na Malásia será concluído, mas só entrará em operação quando as condições o apoiarem, disse a Intel.

Na reunião do conselho na semana passada, os executivos apresentaram opções sobre como economizar enquanto mantêm o plano de recuperação. O esforço do CEO depende da transformação da Intel em uma uma fabricante de chips que faz produtos para clientes externos. A empresa sediada em Santa Clara, Califórnia, tem sido lenta para alinhar clientes para o projeto — e um cliente de alto perfil como a Amazon representa uma vitória notável.

Para se destacar com IA

A Intel também está procurando acelerar os esforços para executar os US$ 10 bilhões em economia de custos e concentrar melhor seus produtos na computação de IA, uma área em que a rival Nvidia vem se destacando. Ela também está procurando reduzir seu patrimônio imobiliário globalmente em cerca de dois terços até o final do ano.

A empresa reiterou os planos de vender parte de sua participação na Altera para investidores de capital privado. O negócio, que a Intel comprou em 2015, foi separado de suas operações no ano passado com o objetivo de abrir seu capital.

Grandes parceiros

A Amazon Web Services é a maior provedora de computação em nuvem e pode ajudar a Intel na competição contra a Taiwan Semiconductor Manufacturing, a maior fabricante de semicondutores do mundo no momento. A AWS usou processadores Intel ao longo dos anos, mas tem se voltado mais para designs internos — os mesmos produtos que a Intel pode agora ajudar a fabricar, de acordo com a Fortune.

A Microsoft, outra grande provedora de computação em nuvem, anunciou planos em fevereiro para usar a Intel em alguns de seus chips internos.