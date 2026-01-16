Biosensor da Nix promete hidratação personalizada em aulas de ioga quente

A Nix Biosensors, empresa especializada em tecnologia de monitoramento de hidratação, está expandindo seu alcance para além dos atletas e entrando no universo fitness mais amplo. A companhia firmou uma parceria com a Modo Yoga, uma franquia internacional de ioga quente, para fornecer aos seus membros um dispositivo que rastreia a perda de fluidos e eletrólitos, oferecendo orientações personalizadas de hidratação.

Durante as sessões de ioga em salas aquecidas até cerca 38º C, com 40% de umidade, os praticantes muitas vezes não têm ideia de quanto estão perdendo em termos de líquidos e como isso varia de pessoa para pessoa.

Por meio da parceria com a Nix, os membros da Modo Yoga terão acesso a um biossensor de hidratação que pode ser usado no braço e conectado a um aplicativo móvel. Esse dispositivo oferece dados personalizados para melhorar a resistência, acelerar a recuperação e reduzir sintomas como tontura, cansaço e cãibras, além de promover maior conscientização sobre as necessidades individuais de hidratação.

Ganha-ganha na parceria

A parceria coincide com o lançamento de um novo produto de eletrólitos da Modo Yoga: o Modo Yoga Hydration Multiplier, formulado especialmente para a prática de ioga no calor. O produto é livre de açúcar, não contém organismos geneticamente modificados (OGM), é vegano e não tem corantes ou aditivos artificiais.

Com estúdios nos Estados Unidos, na França e uma forte presença no Canadá, a Modo Yoga tem como objetivo transformar a prática de ioga quente, integrando ciência e autocuidado. Anteriormente, a hidratação – um dos pilares dessa atividade – era baseada em suposições. Agora, segundo Emily Drouillard, CEO da Modo Yoga, “com a Nix, podemos dar aos nossos membros a capacidade de entender as necessidades específicas de seus corpos e ajustar a hidratação de forma personalizada”.

Essa parceria também marca uma expansão significativa para a Nix, que tradicionalmente atendia apenas atletas de esportes de resistência e equipes. "Estamos empolgados em levar, pela primeira vez, essa inovação à comunidade fitness mais ampla", disse Meridith Cass, fundadora e CEO da Nix.