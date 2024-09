Intel considera vender unidade de chips Altera em meio a reestruturação

A Intel está considerando vender sua unidade de chips Altera, informou a Reuters, como parte de uma ampla revisão das opções de reestruturação que a gigante de tecnologia está realizando. Na última sexta-feira, 30, a Bloomberg também relatou que a empresa estuda separar o design de produtos de suas operações de fabricação.

A notícia fez com que as ações da Intel, que enfrentam uma longa trajetória de desvalorização, subissem 10% na sexta-feira, alcançando cerca de US$ 22. No entanto, o valor ainda está muito abaixo dos US$ 50 registrados em dezembro. No início de agosto, a empresa reportou uma leve queda na receita do segundo trimestre e projetou uma redução de 12% para o terceiro trimestre.

A pioneira norte-americana dos chips tem perdido terreno em várias frentes nos últimos anos, mais recentemente no campo da inteligência artificial, dominado pela Nvidia. A Intel comprou a Altera em 2015 por US$ 16,7 bilhões.