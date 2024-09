Amazon exige retorno ao escritório cinco dias por semana em 2025

O CEO da Amazon, Andy Jassy, anunciou uma série de mudanças internas destinadas a enxugar as operações da gigante do varejo e da computação em nuvem. Entre as principais medidas está a eliminação de camadas de gestão e o retorno obrigatório dos funcionários de escritório ao trabalho presencial cinco dias por semana, a partir de janeiro de 2025. As mudanças têm como objetivo tornar a empresa mais ágil e eficiente, em meio a relatos de burocracia e processos longos que vêm dificultando a tomada de decisões. As informações são da Bloomberg.

A reformulação foi detalhada em um memorando enviado aos funcionários nesta segunda-feira, 16, no qual Jassy abordou os desafios atuais da empresa, que, apesar de seu tamanho e inovação, tem enfrentado dificuldades em manter a agilidade em suas operações. O CEO destacou a necessidade de eliminar reuniões e camadas desnecessárias de aprovação que têm atrasado decisões importantes dentro da empresa.

Reestruturação interna

Uma das principais diretrizes estabelecidas por Jassy foi o aumento da proporção de colaboradores individuais em relação aos gestores. As equipes de todas as áreas da empresa terão até março de 2025 para aumentar essa relação em 15%. Essa mudança visa reduzir o número de gerentes e tornar os processos mais diretos, acelerando a execução de projetos e a inovação.

Além disso, Jassy anunciou a criação de uma linha direta de denúncias de burocracia, onde os funcionários poderão relatar processos desnecessários que afetam o desempenho da empresa. Esse canal é parte da tentativa de resgatar a cultura de agilidade e inventividade que sempre caracterizou a Amazon, mas que, segundo Jassy, tem se perdido com o crescimento da empresa.

Retorno ao escritório

Outra mudança significativa anunciada por Jassy é o fim da política de trabalho híbrido, que permitia aos funcionários de escritório trabalhar remotamente por até três dias na semana. A partir de janeiro de 2025, a maioria dos colaboradores de escritório será obrigada a voltar ao regime de trabalho presencial cinco dias por semana, com exceções sendo feitas apenas em casos específicos já aprovados.

Jassy reconheceu que a nova política pode exigir ajustes na vida pessoal de muitos trabalhadores, mas afirmou que o retorno ao escritório é essencial para reforçar a colaboração entre equipes e manter a cultura de inovação da Amazon. Para ele, a interação constante e presencial entre os colaboradores é crucial para a resolução de problemas complexos e o desenvolvimento de novos produtos e serviços.

Com cerca de 1,5 milhão de funcionários em todo o mundo, a maioria dos quais já trabalha presencialmente em funções operacionais, como logística e envio de mercadorias, o impacto da nova política será mais sentido entre os cerca de 350 mil funcionários de escritório da empresa. Esses trabalhadores, muitos dos quais baseados em cidades como Seattle, Arlington, São Francisco, Austin e Boston, voltarão a frequentar os escritórios diariamente, o que deve aumentar o fluxo de pessoas nos centros urbanos onde a Amazon tem grande presença.

Em cidades como Seattle, onde a Amazon é a maior locatária corporativa, espera-se que o retorno massivo dos funcionários ao trabalho presencial aumente o movimento nas áreas centrais, gerando impactos econômicos nas regiões próximas aos escritórios da empresa.