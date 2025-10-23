Instagram libera 6 versões do ícone para adolescentes personalizarem o app

Nesta semana, o Instagram passou a permitir que adolescentes personalizem o ícone do aplicativo, com, por enquanto, seis variações estilizadas do logo tradicional. A novidade, exclusiva para esse público, inclui versões em neon, vidro, fogo, flores e até uma opção de "gosma verde".

A mudança pode ser feita diretamente no feed do app: ao tocar no logotipo do Instagram, exibido no topo da tela inicial, o usuário acessa as opções de customização do ícone no próprio celular.

Segundo o TechCrunch, a Meta, empresa controladora da rede social, entende que o recurso atende ao interesse dos jovens por experiências personalizáveis. Por outro lado, a Meta afirmou que não pretende liberar a função para adultos nem para usuários pagantes.

Contas para adolescentes

Após anos de pressão pública e de reguladores, a Meta lançou, em setembro de 2024, as chamadas “Contas para Adolescentes”, com mais restrições e controle parental do que os perfis tradicionais.

Voltadas para jovens entre 13 e 17 anos, essas contas têm limitações de configuração — algumas só podem ser alteradas por maiores de 16 anos. Desde o começo de 2025, a Meta utiliza inteligência artificial para estimar a idade dos usuários, independentemente da data de nascimento informada no cadastro.

Apesar dessa novidade, a eficácia da proteção foi questionada por reportagens e estudos, levando a empresa a reforçar o controle e as medidas adotadas para proteger adolescentes com contas no Instagram.

O novo recurso de personalização faz parte da tentativa da empresa de manter o público jovem engajado, oferecendo ferramentas que reforcem a sensação de controle e identidade digital dentro da plataforma.