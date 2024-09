Instagram lança conta para adolescentes, mais privada e restritiva

O Instagram lançou nesta terça-feira, 17, sua conta para adolescentes, uma sessão que oferece mais privacidade e restrições - controladas pelos pais - do que perfis tradicionais para adultos, e apenas usuários com 16 anos ou mais podem alterar algumas dessas configurações.

O novo tipo de conta entra em vigor nesta terça-feira no Reino Unido, Estados Unidos, Canadá e Austrália. Na União Europeia, ele será implementado ainda este ano, de modo que “a partir de janeiro, os adolescentes de todo o mundo poderão acessar a Conta de Adolescente”, disse em comunicado a empresa controladora da rede social, a Meta.

Mais controle dos pais e menos notificações

A rede social descreve essa versão como “uma nova experiência para os adolescentes guiada por seus pais”.

“Sabemos que os pais querem ter a tranquilidade de saber que seus filhos adolescentes poderão usar as mídias sociais para se conectar com seus amigos e explorar seus interesses sem ter que se preocupar com experiências inadequadas ou perigosas”, declarou a empresa.

Algumas das novas restrições incluem que “os adolescentes devem aceitar novos seguidores, e as pessoas que não os seguem não podem ver seu conteúdo ou interagir com eles”, assim como configurações de mensagens mais rígidas em que “eles só podem receber mensagens de pessoas que seguem ou de pessoas com as quais já estão conectados”.

“Os adolescentes terão configurações ativadas que limitam o tipo de conteúdo sensível (como conteúdo que mostra pessoas lutando ou promovendo cirurgias cosméticas) que pode ser visualizado em seções como Explore ou Reels”, explica a Meta.

Os pais também terão informações e controle sobre o tempo que seus filhos usam o aplicativo, e as crianças receberão notificações avisando-as para fazer logoff se passarem mais de 60 minutos por dia usando o aplicativo. Além disso, o menor não receberá notificações entre 22h e 7h.

Os pais que quiserem monitorar seus filhos adolescentes no aplicativo poderão ver para quem seus filhos enviaram mensagens nos últimos sete dias, mas não poderão ver o conteúdo das mensagens. Eles também poderão ver em quais tópicos seu filho está mais interessado.

Fotos e IA para verificar a idade

Antigone Davis, diretora global de segurança da Meta, disse ao portal "The Verge" que novas ferramentas serão desenvolvidas para verificar a idade de um adolescente, como usuários que certificam sua idade com uma foto ou vídeo mostrando um documento de identidade ou pedindo que outras pessoas atestem sua idade.

Além disso, a plataforma agora pode usar inteligência artificial para procurar sinais que possam indicar que um usuário tem menos de 18 anos. Por exemplo, se um usuário disser que tem 18 anos ao criar uma conta, mas alguém no aplicativo disser “Feliz aniversário de 14 anos”, de acordo com Davis.

Neste ano, o estado de Nova York aprovou um projeto de lei inovador que em breve restringirá o algoritmo envolvente da rede social para menores, considerando o conteúdo que eles fornecem tão viciante e prejudicial quanto o fumo ou o jogo, uma medida que outros estados já disseram que querem imitar.