Instagram hackeado? Veja como tentar recuperar sua conta

Ter a conta do Instagram hackeada pode ser uma grande dor de cabeça, especialmente para aquelas pessoas que trabalham com a rede social. Felizmente, é possível resolver o problema em poucos passos no próprio aplicativo, na página do site na web ou pelo e-mail cadastrado.

Como recuperar uma conta do Instagram hackeada via app

1- Vá até a tela de login no aplicativo e selecione a opção “Esqueceu a Senha?” (no iPhone) ou “Obtenha ajuda para entrar” (no Android).

2- Informe o nome de usuário da conta e clique em “avançar”

3- Em seguida, clique em “Não consegue redefinir sua senha”

4- Agora, escolha como receber o código de recuperação (via e-mail ou SMS)

5- Digite o código de confirmação de seis dígitos do Instagram enviado para seu e-mail ou celular e clique em “confirmar”

6-Agora, cadastre uma nova senha e clique em “enviar”

Após esse procedimento, a conta será desconectada de todos os aparelhos. Essa é uma medida da Meta, empresa responsável pela rede social, para evitar que o invasor continue tendo acesso aos seus dados.

É importante lembrar que o invasor pode tentar alterar o e-mail e número de telefone para evitar que o código de segurança chegue até o dono da conta.

Se isso ocorrer, a Meta enviará um email pelo endereço “security@mail.instagram.com” para confirmar as alterações de informações de contato. Caso não o usuário não concorde com elas, basta clicar em “Proteger minha conta”.

Outra forma de recuperar a conta é por meio da página da web, através do link instagram.com/hacked.

Para que a ferramenta funcione corretamente, no entanto, é necessário fazer o login a partir de um dispositivo ou rede Wi-Fi que você não utilize com frequência para acessar o Instagram. Essa ação sinaliza à plataforma que sua conta foi comprometida e que você está tentando recuperá-la.

Como entrar em contato com o suporte do Instagram?

Já quem quiser resolver o problema via e-mail, deverá entrar em contato com a empresa por meio do support@instagram.com. Infelizmente, a rede social não tem número de telefone ou chat disponível para atender o público.

Uso de selfie pode ajudar a recuperar contas hackeadas do Instagram

Para solucionar o problema das contas invadidas, o Instagram pode solicitar que o usuário faça um vídeo selfie a fim de comprovar que a pessoa é a titular da conta.

O sistema irá analisar as fotos enviadas e compará-las com as que já estão no perfil para confirmar a identidade do usuário. No entanto, se o perfil não tiver fotos do titular, como no caso daqueles comerciais, será preciso fornecer outras informações, como e-mail, número de telefone e o dispositivo usado para criar a conta.

Vale lembrar que independente da forma escolhida, quem teve a conta hackeada deve fazer um boletim de ocorrência. Ele pode ser feito online ou presencial, e prova a perda do acesso ao perfil na rede social. Isto é importante, especialmente se o hacker utilizar a conta para aplicar golpes de estelionato.