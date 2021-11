Instagram fora do ar? Usuários reclamam de instabilidade

O Instagram está funcionando normalmente por aí? Para muitos usuários, não. De acordo com dados da plataforma DownDetector, as reclamações sobre problemas na rede social atingiram novo pico nesta quarta-feira, com 1.228 reclamações às 15h48. Ainda segundo os dados da plataforma, os problemas começaram por volta das 15h30, segundo os dados dos usuários.

Entre os problemas mais comuns apontados por quem usa a rede social, está a falha no "Direct", serviço de mensagens diretas a outros usuários.

É a segunda vez que usuários reportam instabilidade na plataforma de Mark Zuckerberg nessa semana. No dia 1º de novembro, usuários relataram problemas para acessar todas as atividades do aplicativo de fotos e vídeos, incluindo rolar o feed e postar stories.