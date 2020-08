Instagram disponibiliza código QR para usuários e empresas na rede social

O Instagram anunciou nesta terça-feira, 18, que vai começar a disponibilizar suporte para código QR para todos usuários da rede social. A medida vai permitir que perfis compartilhem um código para disponibilizar informações e, segundo a rede, deve ajudar empresas e pequenos negócios a se conectar com seus usuários.

O código poderá ser criado no menu dos perfis e pode ser lido pela câmera dos stories, numa área específica para identificar QR Codes ou em qualquer câmera com suporte à tecnologia. Apesar de usuários serem contemplados pela novidade, o objetivo é facilitar para empresas e negócios disponibilizarem acesso a suas páginas na rede social de maneira física, principalmente no atual momento, em que há retomada gradual do comércio.

“Sabemos que o caminho à frente para restaurantes e outras pequenas empresas pode ser desafiador. Por isso, continuaremos a criar produtos para ajudá-los a serem descobertos, se conectar com as pessoas e apoiá-los enquanto procuram novas maneiras de se aproximarem de suas comunidades”, disse o Instagram em nota.