Instagram cria novo recurso que pode revelar suas curtidas

O Instagram anunciou um novo recurso que permitirá que o usuário veja os reels curtidos pelos amigos. Chamado de “With Friends”, o novo feed de vídeos permitirá que os usuários troquem mensagens sobre conteúdo de interesse comum.

“Queremos que o Instagram não seja apenas um lugar onde você consome conteúdo divertido, mas também um lugar onde você se conecta com seus amigos por meio desse conteúdo”, afirmou o diretor do Instagram, Adam Mosseri, na publicação em que anunciou o novo recurso.

O vídeo publicado por Mosseri recebeu inúmeros comentários de pessoas preocupadas com a exposição de privacidade que a nova ferramenta irá gerar.

"É uma invasão de privacidade ver os Reels que meus amigos curtiram recentemente. Isso é uma ideia muito ruim, esse recurso vai fazer as pessoas curtirem muito menos vídeos, especialmente os de temas sensíveis, como saúde mental”, comentou uma usuária.

O novo recurso é muito parecido com a antiga aba de Atividades do Instagram, que foi descontinuada em 2019. Nela, os usuários podiam ver, em ordem cronológica, as curtidas e comentários recentes de pessoas que seguiam.

Ao ser questionada pelo site americano Business Insider sobre a similaridade dos recursos, a Meta informou que tomou algumas precauções para evitar que os usuários se sintam expostos. Primeiro, a empresa garantiu que só será possível ver as curtidas de pessoas que o usuário segue e que também o sigam de volta.

Em segundo lugar, a empresa diz que só irá mostrar vídeos que são “elegíveis para recomendação”. Isso significa que eles precisam ter sido publicados por contas públicas e que não tiveram nenhum conteúdo banido por infringir as regras da plataforma.

Por fim, a Meta ressaltou que o novo feed será regido por um algoritmo que identifica quais conteúdos curtidos por amigos aquele usuário irá gostar. O objetivo da ferramenta é apresentar vídeos que sejam de interesse comum. Então, em tese, uma pessoa que não se interessa por futebol, por exemplo, dificilmente receberia vídeos curtidos pelos amigos sobre os melhores gols da temporada.