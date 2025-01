Meta removeu a checagem de fake news — mas engajamento e receita continuam altos

Após anunciar o fim da verificação de fatos por terceiros e a redução de iniciativas de diversidade, a Meta, dona do Facebook, Instagram e WhatsApp, enfrentou reações negativas, incluindo declarações de usuários que planejavam boicotar as plataformas. Mas os números mostram que a empresa manteve seu engajamento estável, com recuperação significativa após rumores de uma possível proibição do TikTok.

De acordo com dados das empresas de análise Apptopia e Sensor Tower, houve uma leve queda inicial na atividade dos usuários após as mudanças.

O número de usuários ativos diários (DAUs) no Facebook, por exemplo, apresentou redução, mas voltou a crescer no dia 18 de janeiro, à medida que os rumores sobre o TikTok ganhavam força. O Instagram registrou recuperação ainda mais expressiva, superando os níveis do ano anterior em apenas dois dias.

Reação da Geração Z e apoio às mudanças

Uma pesquisa da CivicScience, realizada com 1.346 americanos, revelou que 36% dos participantes apoiam a decisão da Meta de substituir a verificação de fatos por notas da comunidade, enquanto 32% são contrários. Entre os jovens de 18 a 24 anos, o apoio sobe para 53%.

Receitas crescem, apesar da controvérsia

Embora os downloads de aplicativos da Meta tenham caído levemente nos Estados Unidos após as mudanças — com quedas de 8% para o Facebook e 5% para o Instagram —, a receita de compras dentro dos aplicativos aumentou.

Dados da App Figures mostram que as receitas nos EUA subiram para US$ 1,9 milhão no Facebook e US$ 3 milhões no Instagram, representando aumentos de 5% e 3%, respectivamente.

Globalmente, a Meta também se destacou. O Instagram registrou aumento de 5% nos downloads no mundo, enquanto o Facebook teve uma leve alta de 1%.