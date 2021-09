Instagram anuncia mudança da função 'amigos próximos' com teste no Brasil

O Instagram está iniciando nesta quarta-feira, 29, um novo teste para a função "amigos próximos" dos stories. Atualmente, o "amigos próximos" funciona para compartilhar stories com uma lista de amigos selecionados e, com a novidade anunciada hoje, o Instagram passa a dar mais flexibilidade na hora de compartilhar conteúdo.

Primeiro, a função mudará de nome e agora passa a se chamar "pessoas selecionadas". Segundo, será possível fazer alterações na lista a cada nova publicação, adicionando ou removendo seguidores que irão receber o conteúdo.

A lista permanecerá inalterada até a próxima vez que novas pessoas forem adicionadas ou removidas. O teste é exclusivo para usuários no Brasil e deve disponibilizado no decorrer desta semana, tanto para usuários de iPhone quanto de Android.

O Instagram disse que não tem previsão para permitir a criação de múltiplas listas, com diferentes pessoas em cada uma. A rede afirmou que tomou as mudanças a pedidos da comunidade de usuários e que elas foram pensadas em compartilhar conteúdos distintos com diferentes grupos de pessoas.

A função de selecionar amigos para ver stories é especialmente importante para criadores, que em alguns casos criam conteúdo especial para as pessoas que estão nessa categoria.