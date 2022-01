iFood ganha autorização para ser 1º app de delivery com drones no país

Comprar uma pizza e recebê-la direto de um drone deixou de ser uma ideia mirabolante com uma decisão recente da Agência Nacional de Aviação Civil (Anac). Desde sexta-feira, 21, é permitido realizar entregas comerciais via drones no Brasil, inclusive de alimentos.

Assim, o iFood, em parceria com a startup Speedbird Aero, será o primeiro app de delivery da América Latina a operar nesse modelo.

A permissão segue em caráter experimental. Para realizar as entregas, apenas drones do modelo DLV-1 NEO poderão ser usados, em rotas em um raio de 3km, com cargas de até 2,5 kg.

A ideia do iFood é de que os pedidos sejam deixados em um droneporto e coletado por um entregador para realizar a última milha do trajeto. O iFood disse, em nota, que vem testando o modal desde 2020, com voos experimentais que ocorreram no Shopping Iguatemi de Campinas (SP).

Durante o teste acompanhados pela Anac, foram realizadas mais de 300 entregas de pedidos enviados a mais de 20 restaurantes parceiros na região. Em 2021, transportando entre as cidades de Aracaju e Barra dos Coqueiros, o serviço conseguiu reduzir o tempo do percurso de 2,8 km de cerca de 25 minutos para 5 minutos.