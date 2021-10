IBM planeja formar 30 milhões de profissionais no setor tech até 2030

A gigante de tecnologia IBM divulgou nesta quarta-feira, 13, uma iniciativa global para capacitar 30 milhões de pessoas com as habilidades que serão "necessárias para o trabalho do amanhã".

Serão 170 parceiros acadêmicos em mais de 30 países que contribuirão por meio de programas de ensino e plataformas de desenvolvimento profissional. Alguns dos exemplos no Brasil são a prefeitura de Santa Maria, no município do Rio Grande do Sul; e o Centro Paula Souza, no Estado de São Paulo, que estão atuando junto à IBM em modelos inovadores de educação.

“Nosso objetivo aqui no Brasil é criar uma rede de oportunidades educacionais com amplo alcance e impacto no País. Temos um compromisso de longa data com a democratização da educação e da tecnologia, pois acreditamos que a inclusão é o melhor caminho para obtermos um crescimento social e econômico sustentado e justo para toda a sociedade, criando espaços para as pessoas e levando inovação para as empresas”, afirma Katia Vaskys, CEO da IBM Brasil.

Além do Brasil, as iniciativas da IBM visam estratégias para desenvolvimento de força de trabalho nos EUA, Índia, Japão, Nigéria, Suécia, Hong Kong e outros países da América Latina.

A empresa cita dados do Fórum Econômico Mundial de que reduzir o vão de habilidades globais poderia adicionar 11,5 trilhões de dólares à economia mundial até 2028.