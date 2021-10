Estes são os fatores de sucesso para novos líderes, segundo a CEO da IBM

Você sabe descrever um líder de sucesso? Segundo Katia Vaskys, CEO da IBM no Brasil, o que destaca uma boa liderança é saber colocar as pessoas certas nos lugares certos.

A resposta da executiva no novo episódio do podcast Como Cheguei Aqui revela esse aspecto essencial da missão da liderança: reconhecer talentos. E essa foi uma lição que ela aprendeu cedo ao ter seu potencial reconhecido por uma chefe.

A CEO começou sua carreira na área de comunicação, mas fala que logo foi adotada pela tecnologia. Em seu primeiro emprego, a necessidade de produzir relatórios a levou a aprender técnicas de análise de dados. E aí começou sua paixão por tecnologia.

Quando conseguiu uma oportunidade na área, ela encontrou a mentora que fez diferença em sua jornada: sua gestora era uma das primeiras mulheres no Brasil a ocupar um cargo de diretora de tecnologia na época, em meados dos anos 90.

“Ela era uma pioneira, e sempre me lembro dela e do trabalho de mentoria que ela fez comigo. Ela me olhou e ela viu meus soft skills. Qualquer CIO (diretor de tecnologia) que analisasse meu currículo jamais ia me contratar para trabalhar em TI. Ela conseguiu perceber algumas características que eu tinha”, fala ela.

Em 2011, Vaskys chegou à IBM de uma maneira que considera emblemática: ela entrou na empresa por meio de um programa afirmativo de contratação que buscava mulheres com perfil sênior para acelerar suas carreiras.

Após liderar diversos projetos de sucesso de consultoria, ela assumiu a liderança da empresa no Brasil em janeiro de 2021. E não faltaram desafios ao dar um passo tão grande na carreira em meio a pandemia.

“Não estou no escritório. Toda vez que começa uma nova posição, seu primeiro instinto é agregar, fazer um grande evento, fazer palestras, chamar para perto... tive que me redescobrir usando canais virtuais e aprendendo não só a fazer a gestão da IBM, mas fazer a gestão dessa gigante de maneira virtual”, diz.

Para isso, ela conta que resgatou as habilidades que aprendeu na época da faculdade, quando se formou em comunicação.

No podcast, ela fala sobre as habilidades de liderança que a ajudaram nesse primeiro ano desafiador no cargo de CEO -- e que podem ajudar novos líderes a ter sucesso.

Qual o fator número um para ser um líder de sucesso agora?

Vaskys responde direto: estabilidade emocional. Para ela, o momento de transformação da sociedade e das relações humanas pede por lideranças que saibam promover boas relações, entre pessoas e entre empresas.

“Então, você conseguir ter calma, serenidade, segurança e conciliar opiniões e perfis diferentes, trazer a diversidade como fator essencial para gerar inovação, para gerar criatividade. A maturidade de encarar opiniões diversas como um fator essencial de sucesso”.

Depois, mais dois elementos são prioridade para a CEO:

Aprendizado contínuo;

A capacidade de escutar e se colocar no lugar dos outros.

Quando falo em aprender, não é só sobre a sua área de atuação, fazendo curso especifico de um skill que você precisa na profissão que você está agora. Mas é um aprendizado amplo. Aquele olhar aberto para aproveitar bem tudo, conhecer história, economia, tendências, o que acontece no Brasil e no mundo. Ter um olhar atento e pleno para aquilo que está acontecendo. Katia Vaskys, CEO da IBM email

Confira os episódios completos do podcast Como Cheguei Aqui com a CEO da IBM no Brasil:





