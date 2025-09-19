Tecnologia

ExameLabINTELIGÊNCIA ARTIFICIAL
Apresentado por SAMSUNG

A IA que cabe no bolso: EXAME destaca cinco funções do novo Galaxy Z Fold7

De editor de fotos descomplicado a tradutor em tempo real, novo celular dobrável da Samsung tem funções poderosas; veja teste do editor de IA da EXAME, André Lopes

Galaxy Z Fold7: Novo smartphone da Samsung combina a tradição da linha Galaxy e a versatilidade do formato com o Galaxy AI. (Samsung/Divulgação)

Galaxy Z Fold7: Novo smartphone da Samsung combina a tradição da linha Galaxy e a versatilidade do formato com o Galaxy AI. (Samsung/Divulgação)

EXAME Solutions
EXAME Solutions

EXAME Solutions

Publicado em 19 de setembro de 2025 às 14h51.

A cada dia que passa, a inteligência artificial não está só mais poderosa. Ela também está mais acessível para todos e ao alcance das mãos. Lançado em julho, o novo celular dobrável da Samsung, o Galaxy Z Fold7 combina a tradição da linha Galaxy e a versatilidade do formato com o Galaxy AI, pacote de soluções de inteligência artificial que a multinacional oferece a seus usuários.

“O Galaxy Z Fold7 combina o Galaxy AI a um hardware poderoso para proporcionar a nossa experiência móvel mais avançada até então”, diz Rafael Aquino, diretor de Produtos de Mobile Experience da Samsung Brasil. “Este próximo capítulo dos dobráveis reúne design e engenharia, com IA desenvolvida especificamente para o formato dobrável. Ele oferece às pessoas a experiência que elas desejam — potente, imersiva, inteligente e portátil, tudo em um só dispositivo.”

Além do design exclusivo e do Galaxy AI, o novo smartphone traz ainda outro destaque: a integração nativa com o Gemini, assistente de IA do Google, gigante da tecnologia que é parceira da Samsung no desenvolvimento de soluções de inteligência artificial. A colaboração entre as duas gigantes de tecnologia não é nova, mas ganha novos recursos e melhorias a cada dia, como se pode ver no vídeo a seguir, elaborado pelo editor de IA da EXAME, André Lopes.

yt thumbnail

Vale ainda ressaltar que as inovações de IA exibidas no vídeo não estão presentes só no Galaxy Z Fold7, mas também em diversos outros modelos premium da Samsung, como o Galaxy S25 Ultra e o ultrafino Galaxy S25 Edge, que inaugurou uma nova categoria de smartphones da empresa.

Juntos, esses aparelhos não só oferecem uma experiência sem concessões como também têm diversas funções desenvolvidas pela própria Samsung para deixar o dia a dia dos usuários cada vez mais fácil e prático.

No vídeo a seguir, apresentamos cinco funções práticas que revelam como a inteligência artificial pode te ajudar a criar, estudar, trabalhar ou viajar de maneira descomplicada, unindo produtividade, eficiência e diversão.

Acompanhe tudo sobre:branded-contentSamsungInteligência artificial

Mais de Tecnologia

O iPhone 17 aguenta quedas? Vidro é mais resistente, mas alumínio ainda preocupa

E o TikTok? Trump fala em acordo, mas presidente da China não confirma futuro do app

'Febre dos peptídeos' inauguram era nebulosa sobre aprimoramento estético e desempenho esportivo

iPhone 17 estreia com filas e espera de até 4 semanas pelos modelos Pro

Mais na Exame

Casual

Catamarãs que voam a 100 km/h: como a competição Rolex Sail GP está redefinindo o esporte da vela

Negócios

Uma das maiores venture builders da América Latina quer investir em rejeitados do ‘Shark Tank’

Pop

'Sem sal': diferenças do McDonald's no Reino Unido chocam turistas dos EUA; veja vídeo

ESG

Amazônia Legal: energia quase universal, mas ainda distante de ser igualitária