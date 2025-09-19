A IA que cabe no bolso: EXAME destaca cinco funções do novo Galaxy Z Fold7

A cada dia que passa, a inteligência artificial não está só mais poderosa. Ela também está mais acessível para todos e ao alcance das mãos. Lançado em julho, o novo celular dobrável da Samsung, o Galaxy Z Fold7 combina a tradição da linha Galaxy e a versatilidade do formato com o Galaxy AI, pacote de soluções de inteligência artificial que a multinacional oferece a seus usuários.

“O Galaxy Z Fold7 combina o Galaxy AI a um hardware poderoso para proporcionar a nossa experiência móvel mais avançada até então”, diz Rafael Aquino, diretor de Produtos de Mobile Experience da Samsung Brasil. “Este próximo capítulo dos dobráveis reúne design e engenharia, com IA desenvolvida especificamente para o formato dobrável. Ele oferece às pessoas a experiência que elas desejam — potente, imersiva, inteligente e portátil, tudo em um só dispositivo.”

Além do design exclusivo e do Galaxy AI, o novo smartphone traz ainda outro destaque: a integração nativa com o Gemini, assistente de IA do Google, gigante da tecnologia que é parceira da Samsung no desenvolvimento de soluções de inteligência artificial. A colaboração entre as duas gigantes de tecnologia não é nova, mas ganha novos recursos e melhorias a cada dia, como se pode ver no vídeo a seguir, elaborado pelo editor de IA da EXAME, André Lopes.

Vale ainda ressaltar que as inovações de IA exibidas no vídeo não estão presentes só no Galaxy Z Fold7, mas também em diversos outros modelos premium da Samsung, como o Galaxy S25 Ultra e o ultrafino Galaxy S25 Edge, que inaugurou uma nova categoria de smartphones da empresa.

Juntos, esses aparelhos não só oferecem uma experiência sem concessões como também têm diversas funções desenvolvidas pela própria Samsung para deixar o dia a dia dos usuários cada vez mais fácil e prático.

No vídeo a seguir, apresentamos cinco funções práticas que revelam como a inteligência artificial pode te ajudar a criar, estudar, trabalhar ou viajar de maneira descomplicada, unindo produtividade, eficiência e diversão.