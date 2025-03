A era da IA-nomics chegou: como empresas vão lucrar (ou fracassar) com a IA

A Inteligência Artificial (IA) não é mais uma promessa distante—ela já está transformando a forma como as empresas operam. De acordo com projeções da IDC, o mercado de IA na América Latina deve atingir US$ 17,4 bilhões até 2027, impulsionado pelo crescimento da IA generativa e pela busca por eficiência operacional.

Mas a grande mudança não está apenas na tecnologia em si. Cada vez mais, as empresas deixam de focar apenas no desenvolvimento da IA e passam a priorizar os resultados que ela pode entregar para os negócios. Essa é a principal conclusão do CIO Playbook 2025 – É a hora da IA-nomics, estudo realizado pela IDC a pedido da Lenovo, que já oferece mais de 150 soluções prontas para IA.



4 pilares para uma IA bem-sucedida

O relatório entrevistou 500 executivos de TI e negócios na América Latina para entender os desafios e prioridades na adoção da IA. Um dos principais achados foi a previsão de que 50% dos investimentos na tecnologia até 2025 serão direcionados para IA generativa, com foco na automação e na personalização.

Além disso, a pesquisa destaca quatro fatores essenciais para uma implementação bem-sucedida:

1️⃣ Pessoas – Investir na capacitação das equipes internas e envolver stakeholders estratégicos é fundamental para o sucesso.

2️⃣ Integração de sistemas legados – Garantir que a IA funcione bem com sistemas já existentes evita gargalos e melhora a eficiência operacional.

3️⃣ Qualidade dos dados – Uma governança de dados eficiente é essencial, já que projetos de IA frequentemente falham por falta de estruturação e confiabilidade nas informações.

4️⃣ Governança – Empresas precisam seguir regulamentações emergentes, garantindo transparência, segurança e mitigação de vieses.

Infraestrutura e governança são desafios críticos

Embora a adoção da IA esteja avançando—68% das empresas brasileiras já utilizam a tecnologia —muitas ainda enfrentam barreiras. Os desafios mais citados incluem a modernização da infraestrutura, a integração com sistemas legados e a escassez de talentos especializados.

A pesquisa também revelou que 90% das empresas latino-americanas já exploram ou testam PCs com IA integrada para aumentar a produtividade. O investimento em infraestrutura híbrida, que combina servidores locais e nuvem, também está crescendo, com 64% das organizações optando por esse modelo.

“As expectativas são altas e as empresas não buscam apenas retorno financeiro, mas também os benefícios operacionais e de produtividade que levam a uma implementação bem-sucedida da IA”

CIO Playbook 2025

IA como diferencial estratégico

No cenário competitivo global, a IA não é apenas uma ferramenta, mas um fator de diferenciação. O CIO Playbook 2025 destaca que empresas que conseguirem alinhar tecnologia, cultura organizacional e estratégia de dados terão vantagem na transformação digital.

Para apoiar essa jornada, a Lenovo vem investindo em soluções escaláveis e seguras por meio da Smarter AI, oferecendo desde hardware otimizado até software avançado e serviços especializados. Segundo dados recentes do ITIC Global Server Reliability e do Top500.org, a empresa é referência global em estações de trabalho, PCs empresariais e supercomputadores.

Mais do que adotar IA, as organizações precisam garantir que sua implementação esteja alinhada às estratégias de negócio. Ao combinar inovação, governança e um ecossistema tecnológico robusto, os líderes podem acelerar os ganhos da transformação digital. Clique aqui para baixar o estudo completo.