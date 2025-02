Humane encerra vendas do AI Pin após ser adquirida pela HP

A startup de hardware Humane anunciou na última terça-feira, 18, que a maior parte de seus ativos foram adquiridos pela gigante HP por US$ 116 milhões. Por isso, a empresa está descontinuando imediatamente as vendas dos seus dispositivos AI Pins, que custam US$ 499.

Em uma publicação em seu site, a empresa informou aos clientes que os dispositivos já vendidos deixarão de funcionar até o final do mês — às 17h do horário de Brasília no dia 28 de fevereiro de 2025.

Depois dessa data, os AI Pins não vão se conectar mais aos servidores da Humane, o que impedirá o usuário de realizar chamas de vídeo, enviar mensagens, acessar à nuvem ou solicitar respostas da inteligência artificial.

A empresa aconselha que os clientes transfiram imediatamente fotos e dados importantes para outro equipamento. Somente quem tiver comprado um AI Pin nos último 90 dias terá direito a reembolso, segundo informações do site americano Techcrunch. A equipe de suporte ao cliente da empresa irá trabalhar até o dia 28 de fevereiro.

A Humane se destacou no mercado em abril de 2024, quando lançou o AI Pin como um dispositivo substituto ao smartphone. Fundada por ex-funcionários da Apple, a startup arrecadou mais de US$ 230 milhões em investimentos.

O dispositivo, no entanto, desapontou investidores e clientes iniciais. Segundo reportagem do The Verge, em meados de 2024, o número de devoluções já superava o de vendas.

A crise da startup se agravou quando ela orientou que os clientes parassem de usar o estojo de carregamento do AI Pin devido ao risco de incêndio. Em outubro, a empresa, que cobrava US$ 699 pelo AI Pin, reduziu o preço em US$ 200.

Após a aquisição, a equipe da Humane formará a base de um novo grupo dentro da HP chamado HP IQ, descrito como um "laboratório de inovação em IA focado em construir um ecossistema inteligente nos produtos e serviços da HP para o futuro do trabalho".

A HP também adquiriu algumas das tecnologias da Humane, incluindo seu sistema operacional de IA CosmOS.