Hugging Face avança na robótica com lançamento de dois robôs humanoides de código aberto

A Hugging Face, plataforma que hospeda inteligências artificiais de código aberto, deu um passo importante na robótica com o lançamento dos robôs humanoides: HopeJR e Reachy Mini. Sem data exata, o CEO, Clément Delangue, disse ao TechCrunch que as primeiras unidades devem ser enviadas até o final do ano em que a lista de espera já está aberta.

O HopeJR é um robô em tamanho real, com 66 graus de liberdade – movimentos independentes, incluindo a capacidade de caminhar e mover os braços –, e custa cerca de US$ 3 mil. Já o Reachy Mini é um robô de mesa, capaz de mover a cabeça, falar, escutar e servir para testar apps de IA. Seu preço varia entre US$ 250 e US$ 300, dependendo das tarifas.

Delangue destaca que o diferencial é terem código aberto, permitindo que qualquer pessoa monte, modifique e compreenda seu funcionamento, evitando, com isso, que a robótica fique restrita a poucos atores com sistemas fechados.

O lançamento foi viabilizado em parte pela aquisição da startup Pollen Robotics, anunciada em abril, que trouxe à Hugging Face novas capacidades para desenvolver esses robôs.

Foco em robótica

Fundada em 2016, a empresa franco-americana vem ampliando seu foco em robótica e mantendo o código aberto como pilar central da sua tecnologia.

Em 2024, a Hugging Face lançou o LeRobot, um conjunto de modelos abertos de IA, dados e ferramentas para construção de sistemas robóticos. Neste ano, a empresa já apresentou uma versão atualizada do braço robótico SO-101, criado em parceria com a francesa The Robot Studio, e ampliou os dados de treinamento do LeRobot, com suporte para máquinas autônomas, em colaboração com a startup Yaak.