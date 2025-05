Huawei lança computador HarmonyOS e avança na indústria de sistemas operacionais na China

A Huawei realizou, no dia 8 de maio, em Shenzhen, na China, o Encontro de Comunicação sobre Tecnologia e Ecossistema do Computador HarmonyOS, ocasião em que anunciou oficialmente o lançamento do “Computador HarmonyOS”. O produto representa um marco no desenvolvimento de sistemas operacionais nacionais para computadores pessoais (PCs), consolidando o avanço da China no setor de tecnologia de base.

Desenvolvimento e inovações do sistema

Segundo informações divulgadas pela empresa, o desenvolvimento do novo sistema levou cinco anos, envolveu mais de dez mil engenheiros e contou com a colaboração de mais de 20 institutos de pesquisa. Ao longo do processo, foram registradas mais de 2.700 patentes essenciais, e o sistema foi reconstruído desde o seu núcleo (kernel). O computador traz ainda recursos avançados de inteligência artificial e interação inteligente, com foco em oferecer uma experiência de uso mais fluida e personalizada.

Ecossistema e futuro do HarmonyOS

Mais de 300 aplicativos do ecossistema já foram adaptados ao HarmonyOS, e a expectativa é que mais de 2.000 estejam compatíveis até o fim de 2025.

Lançado oficialmente em 2019, o HarmonyOS foi concebido como um sistema inteligente de uso geral, com seu projeto inicial iniciado em 2015. Em menos de uma década, a Huawei percorreu um caminho tecnológico que, segundo a própria empresa, levou cerca de 30 anos para ser trilhado por outros sistemas operacionais concorrentes. Em 2021, o sistema passou a equipar também smartphones da marca.

Expansão e sucesso do HarmonyOS

Nos últimos anos, o HarmonyOS tem se expandido de forma contínua. Em setembro de 2023, a Huawei deu início à chamada “era dos aplicativos HarmonyOS”, fase em que o sistema passou a operar com núcleo próprio, sem dependência de códigos de fonte aberta de outros sistemas. Atualmente, o ecossistema do HarmonyOS ultrapassa 1 bilhão de dispositivos conectados. A plataforma já conta com mais de 7,2 milhões de desenvolvedores registrados e mais de 110 milhões de linhas de código desenvolvidas de forma independente — cobrindo desde o kernel, sistemas de arquivos e linguagem de programação, até frameworks de inteligência artificial e modelos de linguagem de grande escala.