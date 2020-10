HomePod Mini: a Apple entra na briga dos assistentes de voz domésticos

A Apple anunciou nesta terça-feira, 13, o HomePod Mini, nova versão do assistente residencial da empresa, durante o evento de apresentação do novo iPhone.

O HomePod Mini está atualizado tecnicamente e tem menor custo que o atual modelo de automatização de residências da Apple, o HomePod, que sai por 300 dólares no site da empresa.

O dispositivo conta com uma interface touchscreen no topo, além de tecnologia de áudio para melhora de som e graves de qualidade. Ele também é enviado com um chip de processamento S5, fabricando pela própria Apple, que promete “áudio computacional”, capaz de adaptar o hardware do sistema ao que está sendo tocado e ao ambiente.

Além disso, ele tem uma funcionalidade dupla, que permite a interação de som com outro HomePod Mini no mesmo ambiente, reconhecimento de diferentes vozes dentro de casa e integração com controles de smart home.

O aparelho também promete integração total com os iPhones, Apple Watches e com os aplicativos do ecossistema da empresa — uma característica da Apple, que tem mercado na eficiência entre seus diferentes dispositivos e serviços.

O HomePod Mini é a nova jogada da Apple no mercado de automatizadores residenciais com inteligência artificial. Até então, a Apple tinha apenas o HomePod, um aparelho maior e com custo elevado, a partir de 300 dólares.

Concorrentes estão há anos enviando aparelhos mais atualizados e de menor custo para os consumidores, como os Echo Dot, da Amazon, e os Nest do Google — inclusive no Brasil, mercado ainda sem previsão de receber o novo aparelho da Apple.