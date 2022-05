Harley-Davidson sem ronco: marca lança novo modelo elétrico nesta terça

Harleys, por assim dizer, vibram, roncam alto e queimam muito combustível. No entanto, isso não vale mais para todos os modelos da marca.

Nesta terça-feira, 10, a fabricante lança uma nova moto elétrica, da divisão LiveWire, que aglomera o tímido projeto de motores eletrificados assinados pela Harley-Davidson.

Chamada de Del Mar, trata-se de uma motocicleta de peso médio, o que a tornará mais acessível do que a LiveWire One, lançada no ano passado, e que é vendida por US$ 22 mil.

Segundo a empresa, a base da Del Mar foi a plataforma LiveWire Arrow, que combina no conjunto de componentes a bateria, eletrônica e usinagem em uma única unidade.

No futuro, a empresa planeja usar essa plataforma escalável para criar outras motos, de modelos ainda mais leves como nomeada até o momento de S3, aos mais robustos chamadas de S4, que se assemelhem as motos clássicas da marca.