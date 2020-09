Hackers vazam código-fonte de diferentes versões do Windows na internet

O código-fonte de diversos sistemas operacionais da Microsoft foi divulgado indevidamente na internet. De acordo com o site Bleeping Computer, o vazamento se deu pela disponibilização de um arquivo torrent de 43 GB contendo dados sobre as diferentes versões dos sistemas operacionais Windows.

O arquivo torrent foi vazado no fórum online 4chan, conhecido por abrigar este tipo de conteúdo, já que permite que seus usuários publiquem de forma anônima.

Entre as versões do Windows que foram afetadas estão: Windows XP, Windows Server 2003, Windows 2000, Windows NT, entre outras. Além do Windows, o vazamento também inclui os códigos de programação do MS-DOS, o predecessor do Windows.

Para quem não sabe, o código-fonte refere-se ao conjunto de códigos em linguagem computacional utilizado para criar um determinado programa. É como se fosse a fórmula secreta de cada programa. O temor das empresas é que programadores possam utilizar essas informações para criar programas rivais.

A Microsoft ainda não se manifestou sobre o assunto.

Confira abaixo quais sistemas operacionais tiveram seus códigos-fonte vazados na internet: