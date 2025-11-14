Guia para escolher caixas de som Bluetooth à prova d’água na Black Friday

As caixas de som Bluetooth à prova d'água se tornaram itens essenciais para quem deseja levar música à piscina, à praia ou ao banho sem preocupação com respingos ou imersões acidentais.

Se esse é o seu objetivo, a Black Friday é uma boa oportunidade para investir em um modelo robusto. No entanto, é crucial entender as certificações de resistência e os níveis de potência para evitar uma compra inadequada.

Resistência à água e à poeira

Antes de escolher, verifique o código IP (Ingress Protection), que indica o grau de proteção contra água e poeira. Ele é formado por dois dígitos; no caso de dispositivos à prova d’água, o segundo é o mais relevante:

IPX7 – protege contra imersão temporária em água. O “X” indica ausência de certificação contra poeira;

– protege contra imersão temporária em água. O “X” indica ausência de certificação contra poeira; IP67 – garante a mesma proteção contra água do IPX7 e ainda inclui proteção total contra poeira. É indicado para praia, areia e trilhas;

– garante a mesma proteção contra água do IPX7 e ainda inclui proteção total contra poeira. É indicado para praia, areia e trilhas; IP68 – oferece proteção total contra poeira e permite imersão mais profunda e prolongada, conforme especificação do fabricante.

Para treinos, uso sob chuva ou beira da piscina, o IPX7 já atende bem. Para ambientes com areia, terra ou maior exposição ao vento, IP67 ou IP68 são escolhas mais seguras.

Marcas e modelos para a Black Friday – preços de 14 de novembro

O mercado de caixas Bluetooth resistentes à água é dominado por marcas que investem em durabilidade e qualidade sonora.

JBL

A JBL é a marca mais procurada e costuma oferecer bons descontos em diversos modelos. O consumidor deve observar upgrades de potência, bateria e certificação.

Modelos de entrada/portáteis: JBL Go 4 e JBL Clip 5. Ultracompactas, já possuem certificação IP67 e voltadas para uso individual

Go 3 a partir de R$ 267; Clip 5 a partir de R$ 328

JBL Go 4 e JBL Clip 5. Ultracompactas, já possuem certificação IP67 e voltadas para uso individual Modelos intermediários: JBL Flip 7 (35W) e JBL Charge 6 (40W). A Charge 6 tem como diferencial a função powerbank, para carregar seu smartphone

Flip 7 a partir de R$ 621; Charge 6 a partir de R$ 874

JBL Flip 7 (35W) e JBL Charge 6 (40W). A Charge 6 tem como diferencial a função powerbank, para carregar seu Modelos potentes (festas e áreas externas): JBL Xtreme 4 e JBL Boombox 4, ambas acima de 100W e com graves intensos

Xtreme 4 por volta de R$ 1.586; Boombox 4 em cerca de R$ 2.899

Sony e LG

Marcas como Sony e LG também oferecem ótima qualidade de áudio e, muitas vezes, recursos visuais.

Sony

Modelos compactos como SRS-XB13 e SRS-XB100, além de versões mais potentes como SRS-XE300 e SRS-XG300, oferecem boa resposta de graves e construção sólida. No entanto, possuem preços acima de R$ 570 mesmo para os modelos de entrada.

LG

A linha XBOOM Go — como PL7 ou versões mais recentes da série XG — entrega som equilibrado e, em alguns modelos, iluminação LED sincronizada. Modelos iniciais a partir de R$ 389.

Dicas para a Black Friday

A Black Friday reúne boas oportunidades, mas é importante avaliar não apenas o preço, mas o desempenho real:

Potência : para ambientes pequenos, 10W a 20W são suficientes. Para áreas externas, procure 30W ou mais — caixas acima de 100W atendem festas e espaços amplos;

: para ambientes pequenos, 10W a 20W são suficientes. Para áreas externas, procure 30W ou mais — caixas acima de 100W atendem festas e espaços amplos; Bateria : priorize autonomia acima de 12 horas; alguns modelos chegam a 24 horas;

: priorize autonomia acima de 12 horas; alguns modelos chegam a 24 horas; Conexão TWS (True Wireless Stereo): permite parear duas caixas iguais para criar efeito estéreo. É um diferencial relevante em modelos intermediários e avançados.

Monitore especialmente o preço dos modelos com certificação IP67 ou superior e potência acima de 30W. Esses produtos costumam receber os melhores descontos e representam o melhor custo-benefício na Black Friday. Os preços citados foram apurados em 14 de novembro.