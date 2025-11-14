Guia para escolher caixas de som Bluetooth à prova d’água na Black Friday

A JBL é a marca mais procurada e costuma oferecer bons descontos em diversos modelos (Harman/Divulgação)
Redação Exame
Publicado em 14 de novembro de 2025 às 08h37.
As caixas de som Bluetooth à prova d'água se tornaram itens essenciais para quem deseja levar música à piscina, à praia ou ao banho sem preocupação com respingos ou imersões acidentais.
Se esse é o seu objetivo, a Black Friday é uma boa oportunidade para investir em um modelo robusto. No entanto, é crucial entender as certificações de resistência e os níveis de potência para evitar uma compra inadequada.
Antes de escolher, verifique o código IP (Ingress Protection), que indica o grau de proteção contra água e poeira. Ele é formado por dois dígitos; no caso de dispositivos à prova d’água, o segundo é o mais relevante:
O mercado de caixas Bluetooth resistentes à água é dominado por marcas que investem em durabilidade e qualidade sonora.
JBL
A JBL é a marca mais procurada e costuma oferecer bons descontos em diversos modelos. O consumidor deve observar upgrades de potência, bateria e certificação.
Sony e LG
Marcas como Sony e LG também oferecem ótima qualidade de áudio e, muitas vezes, recursos visuais.
Sony
Modelos compactos como SRS-XB13 e SRS-XB100, além de versões mais potentes como SRS-XE300 e SRS-XG300, oferecem boa resposta de graves e construção sólida. No entanto, possuem preços acima de R$ 570 mesmo para os modelos de entrada.
LG
A linha XBOOM Go — como PL7 ou versões mais recentes da série XG — entrega som equilibrado e, em alguns modelos, iluminação LED sincronizada. Modelos iniciais a partir de R$ 389.
A Black Friday reúne boas oportunidades, mas é importante avaliar não apenas o preço, mas o desempenho real:
Monitore especialmente o preço dos modelos com certificação IP67 ou superior e potência acima de 30W. Esses produtos costumam receber os melhores descontos e representam o melhor custo-benefício na Black Friday. Os preços citados foram apurados em 14 de novembro.