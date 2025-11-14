Como escolher um projetor para montar seu cinema em casa na Black Friday

Na Black Friday, priorize um projetor Full HD nativo de uma marca confiável, mesmo que custe um pouco mais (Gsloan/Flickr)
Redação Exame
Publicado em 14 de novembro de 2025 às 16h19.
A Black Friday pode ser uma boa oportunidade para realizar o sonho de montar um cinema em casa, com projetores de alta qualidade de imagem e preços mais competitivos.
Para garantir uma compra inteligente, o consumidor deve olhar além da marca e focar nas especificações técnicas que realmente definem a qualidade da projeção.
Na busca por um projetor com bom custo-benefício, três características técnicas são essenciais:
1 - Brilho (ANSI lúmens)
O brilho é determinante para a nitidez da imagem. A medida correta é ANSI lúmens — diferente de “lúmens” genéricos, frequentemente inflados em modelos de baixo custo.
2 - Resolução nativa (não apenas a suportada)
A resolução nativa indica o número real de pixels projetados.
Evite projetores cuja resolução nativa seja apenas 480p, pois a perda de qualidade é significativa em telas maiores.
3 - Conectividade e sistema operacional
Projetores smart — com Wi-Fi e sistema Android TV ou similar — dispensam dispositivos externos, como Chromecast ou TV Box.
Busque modelos com:
Além disso, evite modelos com foco fixo, que resultam em imagens desfocadas em diferentes distâncias, preferindo as versões com ajuste manual ou automático.
Por fim, alto-falantes internos geralmente não oferecem qualidade de cinema – como é o caso também em TVs de tela grande. Se isso for importante, planeje usar caixas Bluetooth ou uma soundbar.
BenQ
Referência em qualidade de imagem. Procure modelos Full HD nativos e com brilho acima de 2.000 ANSI lúmens nas linhas GV (portáteis) e TH/TK (uso doméstico).
Epson
Conhecida pela tecnologia 3LCD, que entrega boa reprodução de cores. Modelos da linha Home Cinema (como o HC 1080) costumam ter bons descontos.
Xiaomi e Wanbo
Populares entre quem busca portabilidade e funções smart. Linhas como Mi Smart Projector e Wanbo T2 Max trazem Android TV, mas é essencial confirmar:
Anker, LG e Hisense
Marcas que combinam bom acabamento, software estável e melhorias de imagem. Costumam ter boas promoções no varejo nacional.
Marcas genéricas (Magcubic, Exbom, Knup)
Têm valores atraentes — alguns abaixo de R$ 200 —, mas exigem cautela redobrada: leia avaliações e confirme a resolução nativa, já que muitos modelos usam números artificiais de brilho e resolução.
Use também comparadores de preço para verificar se o desconto é real, já que alguns varejistas inflacionam valores nas semanas que antecedem a Black Friday.
Faixa de preços:
Na Black Friday, priorize um projetor Full HD nativo de uma marca confiável, mesmo que custe um pouco mais. A qualidade da imagem é o que separa uma ‘TV grande projetada’ de uma verdadeira experiência de cinema em casa.