GTA e Fortnite viram ferramentas para ensinar direitos de imigrantes nos EUA

Nos Estados Unidos, jogos online como Grand Theft Auto (GTA) e Fortnite estão sendo usados para educar jogadores e outras pessoas sobre seus direitos diante de abordagens da agência de imigração norte-americana, a ICE (Immigration and Customs Enforcement). Por meio deles, o coletivo New Save simula cenários inspirados na realidade, como a abordagem de um trabalhador com visto temporário por agentes virtuais da imigração.

Esse grupo é formado por cerca de 13 gamers com histórico em ativismo, muitos deles filhos de imigrantes ou refugiados. O objetivo é transformar ambientes antes dominados por discursos conservadores e extremistas em espaços de conscientização e acolhimento. Para isso, contam com parcerias com entidades pró-imigrantes e influenciadores digitais.

A iniciativa teve início em 20 de novembro com um “evento especial” dentro do GTA V RP (modificação que permite interações entre jogadores em ambientes realistas). A simulação reproduziu uma batida da ICE, com personagens representando ações de agentes, advogados e testemunhas. No dia seguinte, o coletivo promoveu uma caça ao tesouro educativa no Fortnite. Novos eventos já estão planejados.

Apesar da primeira ação do coletivo New Save ter sido realizada na semana passada, o uso de jogos como ferramenta de comunicação política não é novidade. O Departamento de Segurança Interna dos EUA (DHS, na sigla em inglês), por exemplo, já promoveu campanhas com imagens inspiradas em Halo e slogans retirados do Pokémon. Jogos como Roblox também já foram usados para protestos pró-Palestina e contra a ICE.

Jogos como espaços de disputa narrativa

Para o New Save, jogos interativos são canais eficazes para alcançar novos públicos e combater a desinformação. A campanha tem apoio da organização Define American, dedicada a mudar a representação de imigrantes na mídia.

Segundo a vice-presidente da entidade, Shauna Siggelkow, a transformação da política migratória passa por uma mudança prévia no discurso público. Mais do que informar imigrantes, a proposta é que qualquer pessoa — independentemente do status legal — conheça seus direitos. Desse modo, no atual cenário, jogos também se tornaram parte da disputa pela narrativa que molda o debate político nos EUA.