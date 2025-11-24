Tecnologia

ExameLabINTELIGÊNCIA ARTIFICIAL

GTA e Fortnite viram ferramentas para ensinar direitos de imigrantes nos EUA

Objetivo do coletivo New Save é transformar ambientes antes dominados por discursos conservadores e extremistas em espaços de conscientização e acolhimento

Simulação no GTA RP reproduz batida da agência de imigração americana: jogo é uma modificação feita por usuários

Simulação no GTA RP reproduz batida da agência de imigração americana: jogo é uma modificação feita por usuários

Guilherme Bernardi
Guilherme Bernardi

Redator

Publicado em 24 de novembro de 2025 às 11h29.

Nos Estados Unidos, jogos online como Grand Theft Auto (GTA) e Fortnite estão sendo usados para educar jogadores e outras pessoas sobre seus direitos diante de abordagens da agência de imigração norte-americana, a ICE (Immigration and Customs Enforcement). Por meio deles, o coletivo New Save simula cenários inspirados na realidade, como a abordagem de um trabalhador com visto temporário por agentes virtuais da imigração.

Esse grupo é formado por cerca de 13 gamers com histórico em ativismo, muitos deles filhos de imigrantes ou refugiados. O objetivo é transformar ambientes antes dominados por discursos conservadores e extremistas em espaços de conscientização e acolhimento. Para isso, contam com parcerias com entidades pró-imigrantes e influenciadores digitais.

A iniciativa teve início em 20 de novembro com um “evento especial” dentro do GTA V RP (modificação que permite interações entre jogadores em ambientes realistas). A simulação reproduziu uma batida da ICE, com personagens representando ações de agentes, advogados e testemunhas. No dia seguinte, o coletivo promoveu uma caça ao tesouro educativa no Fortnite. Novos eventos já estão planejados.

Apesar da primeira ação do coletivo New Save ter sido realizada na semana passada, o uso de jogos como ferramenta de comunicação política não é novidade. O Departamento de Segurança Interna dos EUA (DHS, na sigla em inglês), por exemplo, já promoveu campanhas com imagens inspiradas em Halo e slogans retirados do Pokémon. Jogos como Roblox também já foram usados para protestos pró-Palestina e contra a ICE.

Jogos como espaços de disputa narrativa

Para o New Save, jogos interativos são canais eficazes para alcançar novos públicos e combater a desinformação. A campanha tem apoio da organização Define American, dedicada a mudar a representação de imigrantes na mídia.

Segundo a vice-presidente da entidade, Shauna Siggelkow, a transformação da política migratória passa por uma mudança prévia no discurso público. Mais do que informar imigrantes, a proposta é que qualquer pessoa — independentemente do status legal — conheça seus direitos. Desse modo, no atual cenário, jogos também se tornaram parte da disputa pela narrativa que molda o debate político nos EUA.

Acompanhe tudo sobre:TecnologiaFortniteGamesImigraçãoEstados Unidos (EUA)

Mais de Tecnologia

50 mil pacotes por hora: como a Jadlog arma sua operação na Black Friday

Brasil tem potencial para criar 760 mil empregos em bioenergia até 2030, indica estudo

Em alguns países, engenheiros de IA já recebem bônus maiores que banqueiros

Amazon Echo na Black Friday: qual modelo da Alexa vale a pena comprar

Mais na Exame

Carreira

‘O exercício mais importante é o da gratidão’: uma lição que este executivo levou para sua carreira

Tecnologia

50 mil pacotes por hora: como a Jadlog arma sua operação na Black Friday

Negócios

A estratégia que une IA e ESG e está mudando o rumo de uma gigante global

Mercados

Ibovespa hoje: acompanhe o movimento da bolsa e dólar nesta segunda-feira, 24