Governo anuncia roaming obrigatório para ampliar internet nas rodovias

RESUMO ＋ O governo anunciou uma política para ampliar a internet móvel nas rodovias. A meta é passar de 27,2 mil para 57,1 mil quilômetros de cobertura federal até 2030. O plano combina roaming entre operadoras e expansão da infraestrutura. A implantação envolve regulamentação e investimentos.

O governo federal anunciou uma política para ampliar a internet móvel nas rodovias brasileiras. O plano prevê o compartilhamento obrigatório de sinal entre operadoras, conhecido como roaming, para permitir que o celular use outra rede quando estiver fora da cobertura da empresa contratada.

A meta apresentada no lançamento é elevar a cobertura nas rodovias federais de 27,2 mil para 57,1 mil quilômetros até 2030. A expansão combina o uso de redes existentes com novas instalações e compromissos de investimento das empresas.

A iniciativa reúne os ministérios das Comunicações e dos Transportes. A expectativa é facilitar chamadas de emergência, consultas a mapas e a comunicação sobre acidentes e interdições.

Como o compartilhamento funciona

No roaming, o cliente mantém o número e a operadora, mas utiliza a rede de uma empresa parceira. O mecanismo já existe e pode ampliar o acesso nos trechos atendidos por apenas uma companhia.

O compartilhamento só ajuda onde existe sinal de alguma operadora. Trechos sem nenhuma rede precisam de infraestrutura nova.

Segundo o anúncio, a abertura das redes deve beneficiar cerca de 13 mil quilômetros de rodovias federais. O plano também prevê roaming em estradas estaduais.

O que ainda depende de regulamentação

O anúncio não significa que a nova cobertura esteja disponível imediatamente. Na página de acompanhamento da Anatel, a revisão das regras de roaming em rodovias aparece em análise pelo Conselho Diretor, sem registro de aprovação final.

Nas rodovias federais concedidas, a proposta dos Transportes prevê qualidade mínima de 4G. A ANTT deverá regulamentar a implantação e a operação da infraestrutura.

As concessionárias terão 180 dias, após a publicação desse regulamento, para entregar planos de conectividade. O prazo é para apresentar os projetos, não para concluir toda a cobertura.

Quando a conexão deve melhorar

O governo espera concentrar parte importante da expansão em 2027. Nas concessões, as prioridades incluem trechos com tráfego intenso, maior ocorrência de acidentes e estruturas de atendimento aos usuários.

A obrigação de conectividade já consta dos novos contratos, segundo os Transportes. Contratos em operação também estão em revisão para incorporar a exigência.

Para o motorista, ampliar a cobertura não significa internet gratuita. O Ministério das Comunicações informa que muitos planos já incluem roaming nacional sem cobrança adicional, mas as condições variam conforme o contrato e a operadora.