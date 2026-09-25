Projetos para o futuro

O Brasil encerrou 2025 com investimentos recordes de 280 bilhões de reais em infraestrutura. A previsão para 2026 é de 300 bilhões de reais. Mas a conta precisa subir para 500 bilhões de reais ao ano, segundo a Associação Brasileira de Infraestrutura e Indústrias de Base (ABDIB), com mais atração de investimentos privados e um reforço do investimento público, hoje responsável por apenas 17% do total. Nas próximas páginas, alguns dos projetos que ajudam a reduzir o hiato brasileiro.

Aeroporto de Congonhas, da AENA Brasil

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Com mais de 2 bilhões de reais em investimentos, a modernização de Congonhas prevê um novo terminal de passageiros com 105.000 metros quadrados, ampliação do pátio, aumento de 12 para 19 pontes de embarque e outras intervenções operacionais. A conclusão está prevista para junho de 2028. Nos próximos três anos, a Aena Brasil prevê investir 15 bilhões de reais no Brasil em todos os 17 aeroportos que administra no país. No último ano, os investimentos de todo o setor aeroportuário brasileiro foram estimados em 2,5 bilhões de reais.

Linha 4-Amarela, da Motiva

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A extensão até Taboão da Serra, em São Paulo, terá 3,3 quilômetros, duas novas estações e um terminal de ônibus integrado, no primeiro avanço da rede metroviária paulista para fora da capital. O projeto prevê mais de 4 bilhões de reais em investimentos. A Motiva avança na escavação da futura Estação Taboão da Serra. Em 2025, a empresa investiu 1,3 bilhão de reais em trilhos. No mesmo ano, os investimentos em mobilidade urbana no Brasil foram estimados em 6 bilhões de reais. (Leandro Fonseca/Exame)

Serra das Araras, da Motiva

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Uma das maiores obras rodoviárias em execução no país já superou 75% de avanço físico. O investimento total é de cerca de 1,5 bilhão de reais, em um novo traçado da Via Dutra, que inclui 24 viadutos e amplia a capacidade da ligação entre Rio de Janeiro e São Paulo. A Motiva investiu 6,5 bilhões de reais em rodovias em 2025. No Brasil, o setor rodoviário recebeu 49,5 bilhões de reais em investimentos em 2025, segundo estimativa da ABDIB. (Leandro Fonseca/Exame)

Data Center, da Ascenty

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As obras do Sumaré 3, novo data center da Ascenty em Sumaré, São Paulo, avançam para ampliar a infraestrutura digital no Brasil. São 3,6 bilhões de reais em investimentos. O projeto terá 90 MW de capacidade inicial, com possibilidade de expansão em mais 90 MW, foco em inteligência artificial e computação em nuvem. A previsão para o início da operação é o terceiro trimestre de 2027. Em todos os projetos, a Ascenty estima investir 1,2 bilhão de dólares no Brasil, cerca de 6 bilhões de reais. Segundo o governo federal, hoje o Brasil conta com 205 data centers em operação e empreendimentos em construção que somam mais de 114,5 bilhões de reais em investimentos. (Leandro Fonseca/Exame)