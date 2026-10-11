Tecnologia

Starlink ou 5G: qual vale mais a pena para trabalhar viajando?

Comparativo entre internet via satélite e rede móvel mostra quando o celular dá conta do trabalho remoto e quando a antena portátil compensa o custo do plano Viagem

Starlink ou 5G: escolha da conexão para trabalho remoto depende do sinal disponível no roteiro

Starlink ou 5G: escolha da conexão para trabalho remoto depende do sinal disponível no roteiro

Marina Semensato
Marina Semensato

Colaboradora

Publicado em 11 de outubro de 2026 às 14h59.

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Para quem trabalha viajando entre cidades e destinos turísticos, o 5G móvel resolve a maior parte da rotina sem custo extra de equipamento. A Starlink Mini compensa quando o roteiro inclui áreas rurais ou estradas sem sinal, com plano Viagem a partir de R$ 339 por mês e kit de R$ 1.199 pelo preço de tabela. Para trabalho que não pode cair, a combinação das duas conexões oferece mais segurança.

Metade das estradas brasileiras não tem sinal 4G. Segundo o Plano Estrutural de Redes de Telecomunicações (PERT) 2026, da Anatel, a cobertura alcança 53% dos 122 mil km de rodovias federais e 50,7% dos 323 mil km de vias estaduais, embora o 4G esteja presente nos 5.570 municípios do país. Para quem trabalha viajando, essa lacuna pesa na escolha entre Starlink ou 5G.

O 5G do celular atende a maioria dos profissionais que circulam entre capitais e destinos turísticos. A Starlink Mini passa a valer o investimento quando a rotina inclui áreas rurais, campings, fazendas ou litoral isolado, onde as torres das operadoras não chegam.

Starlink ou 5G: qual a diferença para quem trabalha remoto?

O 5G depende das antenas das operadoras. O celular recebe o sinal e compartilha a conexão com o notebook pelo roteador pessoal (hotspot) ou por um modem 4G/5G dedicado. Havendo torre por perto, a internet fica pronta em segundos.

A Starlink usa uma constelação de satélites em órbita baixa. A versão Mini é uma antena portátil com roteador Wi-Fi embutido, que cria uma rede própria em qualquer ponto com céu aberto e energia elétrica. Ela dispensa a torre, mas exige montagem e uma fonte de alimentação.

Onde o 5G móvel não chega?

O 5G estava presente em 1.521 municípios em maio de 2026, segundo o Ministério das Comunicações, acima da meta de 1.469 cidades prevista para o ano. Ter 5G no município, porém, não garante sinal na hospedagem ou no trecho de estrada até ela.

Quando há sinal, a velocidade sustenta o expediente. No relatório da Opensignal de janeiro de 2026, com medições do último trimestre de 2025, a média de download somando todas as tecnologias móveis foi de 51,3 Mbps na Vivo, 49,6 Mbps na Claro e 42,2 Mbps na TIM, com upload perto de 10 Mbps nas três. É o bastante para videochamadas e trabalho na nuvem.

O gargalo é a disponibilidade. No ranking 5G Global Awards 2026 da Opensignal, divulgado em setembro de 2026, as operadoras brasileiras lideraram em velocidade de download no 5G entre países de grande território. Em cobertura, a TIM ficou em 11º lugar, e Vivo e Claro não apareceram entre as 20 primeiras.

Quando o 5G vale mais a pena?

A rede móvel é a opção mais indicada para quem:

  • Trabalha em cidades: capitais e destinos turísticos estruturados concentram a cobertura 4G e 5G;
  • Faz viagens curtas: para poucos dias de deslocamento, comprar kit e assinar plano satelital tende a não compensar;
  • Precisa entrar na reunião sem preparo: o hotspot do celular não exige céu aberto nem ponto de instalação;
  • Já tem franquia grande: planos pós-pagos com muitos gigas ou pacotes corporativos zeram o custo adicional da conexão.

Como usar o 5G do celular para trabalhar viajando

  1. Tenha linhas de duas operadoras: mantenha a principal na rede mais forte do roteiro e uma segunda, de outra empresa, como reserva;
  2. Use eSIM na linha reserva: o chip virtual dispensa a troca física e pode ser ativado em minutos quando o sinal principal falha;
  3. Teste antes da reunião: abra uma videochamada de teste e envie um arquivo pequeno para checar a estabilidade, não só a velocidade;
  4. Deixe o celular perto da janela: pontos altos e próximos a aberturas recebem sinal melhor, desde que o aparelho não fique exposto ao sol;
  5. Controle a temperatura: o hotspot consome bateria e aquece o celular, o que derruba o desempenho da rede;
  6. Baixe arquivos antes de pegar a estrada: mapas offline e arquivos pesados devem sair do Wi-Fi do hotel, não do trecho sem sinal.

Quando a Starlink Mini vale mais a pena?

A antena satelital compensa quando a conexão faz parte do trabalho, não quando é uma conveniência. Os perfis que mais se beneficiam são:

  • Equipes de campo: jornalistas, fotógrafos, produtores e videomakers que enviam material de locais afastados;
  • Quem trabalha no interior: profissionais em fazendas, sítios, obras ou pousadas isoladas, onde o sinal some a poucos quilômetros da cidade;
  • Motorhomes e campistas: viajantes que passam semanas fora da malha urbana e precisam de conexão diária;
  • Grupos com vários aparelhos: equipes que conectam notebooks e câmeras na mesma rede, longe de infraestrutura fixa.

A Starlink somava 791 mil acessos de banda larga fixa em maio de 2026, segundo a Anatel, e se aproxima de 10% dos usuários rurais medidos pela Ookla.

Quanto custa a Starlink para quem viaja?

O custo tem duas partes: o kit, pago uma vez, e a mensalidade. O Kit Mini tem preço de tabela de R$ 1.199, com promoções regionais que reduzem esse valor com frequência. Os planos para uso em deslocamento são:

  • Viagem 100 GB: R$ 339 por mês, com velocidade reduzida depois que a franquia acaba;
  • Viagem Ilimitado: R$ 619 por mês, sem franquia de dados.

Os valores variam por região, e o site da Starlink mostra planos e ofertas disponíveis para cada CEP. Sem promoção, o primeiro ano com Kit Mini e plano de 100 GB passa de R$ 5,2 mil.

Quais são os limites da Starlink para trabalhar?

A antena precisa de céu aberto. Árvores, telhados, prédios e relevo provocam microinterrupções, perceptíveis em videochamadas. O aplicativo da Starlink tem uma função de verificação de obstruções que indica o melhor ponto de instalação.

O kit também depende de energia. Em carro ou camping, ele precisa de inversor veicular ou estação de energia portátil.

A velocidade oscila com a demanda. Levantamento da Ookla mostrou que a mediana de download da Starlink no Brasil caiu de 149,5 Mbps de madrugada para 90,6 Mbps por volta das 13h no primeiro trimestre de 2026. O jitter, variação da latência que afeta chamadas, subiu de cerca de 6,5 ms para 9 ms no horário comercial.

Como decidir entre Starlink e 5G antes de viajar

  1. Mapeie o roteiro: separe os trechos urbanos das áreas rurais entre os destinos dos próximos meses;
  2. Consulte a cobertura: verifique o mapa de Vivo, Claro e TIM no endereço exato da hospedagem, não só no município;
  3. Pergunte à hospedagem: peça o nome da operadora que funciona melhor no local e confirme se o Wi-Fi aguenta videochamada;
  4. Calcule o consumo: confira no celular quantos gigas o trabalho usa por mês antes de escolher entre 100 GB e Ilimitado;
  5. Proteja o login: ative autenticação em dois fatores por aplicativo, já que códigos por SMS não chegam em áreas sem sinal.

Perguntas frequentes

A Starlink substitui o 5G do celular?

Para a maioria dos profissionais, não. Ela complementa o celular e se torna essencial quando o trabalho acontece com frequência em áreas sem rede móvel.

A Starlink funciona dentro do hotel ou do Airbnb?

A rede Wi-Fi alcança o interior do imóvel, mas a antena precisa ficar do lado de fora, com visão do céu, em varanda ou quintal autorizados pela hospedagem. Atrás de janelas ou sob telhado, a conexão falha.

100 GB bastam para trabalhar?

Para e-mails e algumas videochamadas por semana, a franquia costuma render. Chamadas diárias em HD e envio de vídeos consomem os 100 GB em poucos dias. Nesses casos, o plano Ilimitado atende melhor.

5G é sempre melhor que 4G?

Não. Um 4G com sinal forte e pouco congestionado pode ser mais estável que um 5G fraco. Para trabalho, o que conta é a estabilidade de upload e latência, não o ícone na tela.

Qual operadora tem o melhor 5G para viajar?

Não há resposta única. No relatório da Opensignal, a Vivo liderou em velocidade de download e a TIM em confiabilidade e consistência, mas o desempenho muda por estado e município. O teste no trajeto real diz mais que o ranking nacional.

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