Starlink ou 5G: qual vale mais a pena para trabalhar viajando?

Starlink ou 5G: escolha da conexão para trabalho remoto depende do sinal disponível no roteiro
Colaboradora
Publicado em 11 de outubro de 2026 às 14h59.
Para quem trabalha viajando entre cidades e destinos turísticos, o 5G móvel resolve a maior parte da rotina sem custo extra de equipamento. A Starlink Mini compensa quando o roteiro inclui áreas rurais ou estradas sem sinal, com plano Viagem a partir de R$ 339 por mês e kit de R$ 1.199 pelo preço de tabela. Para trabalho que não pode cair, a combinação das duas conexões oferece mais segurança.
Metade das estradas brasileiras não tem sinal 4G. Segundo o Plano Estrutural de Redes de Telecomunicações (PERT) 2026, da Anatel, a cobertura alcança 53% dos 122 mil km de rodovias federais e 50,7% dos 323 mil km de vias estaduais, embora o 4G esteja presente nos 5.570 municípios do país. Para quem trabalha viajando, essa lacuna pesa na escolha entre Starlink ou 5G.
O 5G do celular atende a maioria dos profissionais que circulam entre capitais e destinos turísticos. A Starlink Mini passa a valer o investimento quando a rotina inclui áreas rurais, campings, fazendas ou litoral isolado, onde as torres das operadoras não chegam.
O 5G depende das antenas das operadoras. O celular recebe o sinal e compartilha a conexão com o notebook pelo roteador pessoal (hotspot) ou por um modem 4G/5G dedicado. Havendo torre por perto, a internet fica pronta em segundos.
A Starlink usa uma constelação de satélites em órbita baixa. A versão Mini é uma antena portátil com roteador Wi-Fi embutido, que cria uma rede própria em qualquer ponto com céu aberto e energia elétrica. Ela dispensa a torre, mas exige montagem e uma fonte de alimentação.
O 5G estava presente em 1.521 municípios em maio de 2026, segundo o Ministério das Comunicações, acima da meta de 1.469 cidades prevista para o ano. Ter 5G no município, porém, não garante sinal na hospedagem ou no trecho de estrada até ela.
Quando há sinal, a velocidade sustenta o expediente. No relatório da Opensignal de janeiro de 2026, com medições do último trimestre de 2025, a média de download somando todas as tecnologias móveis foi de 51,3 Mbps na Vivo, 49,6 Mbps na Claro e 42,2 Mbps na TIM, com upload perto de 10 Mbps nas três. É o bastante para videochamadas e trabalho na nuvem.
O gargalo é a disponibilidade. No ranking 5G Global Awards 2026 da Opensignal, divulgado em setembro de 2026, as operadoras brasileiras lideraram em velocidade de download no 5G entre países de grande território. Em cobertura, a TIM ficou em 11º lugar, e Vivo e Claro não apareceram entre as 20 primeiras.
A rede móvel é a opção mais indicada para quem:
A antena satelital compensa quando a conexão faz parte do trabalho, não quando é uma conveniência. Os perfis que mais se beneficiam são:
A Starlink somava 791 mil acessos de banda larga fixa em maio de 2026, segundo a Anatel, e se aproxima de 10% dos usuários rurais medidos pela Ookla.
O custo tem duas partes: o kit, pago uma vez, e a mensalidade. O Kit Mini tem preço de tabela de R$ 1.199, com promoções regionais que reduzem esse valor com frequência. Os planos para uso em deslocamento são:
Os valores variam por região, e o site da Starlink mostra planos e ofertas disponíveis para cada CEP. Sem promoção, o primeiro ano com Kit Mini e plano de 100 GB passa de R$ 5,2 mil.
A antena precisa de céu aberto. Árvores, telhados, prédios e relevo provocam microinterrupções, perceptíveis em videochamadas. O aplicativo da Starlink tem uma função de verificação de obstruções que indica o melhor ponto de instalação.
O kit também depende de energia. Em carro ou camping, ele precisa de inversor veicular ou estação de energia portátil.
A velocidade oscila com a demanda. Levantamento da Ookla mostrou que a mediana de download da Starlink no Brasil caiu de 149,5 Mbps de madrugada para 90,6 Mbps por volta das 13h no primeiro trimestre de 2026. O jitter, variação da latência que afeta chamadas, subiu de cerca de 6,5 ms para 9 ms no horário comercial.
Para a maioria dos profissionais, não. Ela complementa o celular e se torna essencial quando o trabalho acontece com frequência em áreas sem rede móvel.
A rede Wi-Fi alcança o interior do imóvel, mas a antena precisa ficar do lado de fora, com visão do céu, em varanda ou quintal autorizados pela hospedagem. Atrás de janelas ou sob telhado, a conexão falha.
Para e-mails e algumas videochamadas por semana, a franquia costuma render. Chamadas diárias em HD e envio de vídeos consomem os 100 GB em poucos dias. Nesses casos, o plano Ilimitado atende melhor.
Não. Um 4G com sinal forte e pouco congestionado pode ser mais estável que um 5G fraco. Para trabalho, o que conta é a estabilidade de upload e latência, não o ícone na tela.
Não há resposta única. No relatório da Opensignal, a Vivo liderou em velocidade de download e a TIM em confiabilidade e consistência, mas o desempenho muda por estado e município. O teste no trajeto real diz mais que o ranking nacional.