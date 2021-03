Google vai investir US$ 7 bilhões em data centers e escritórios em 2021

O Google pretende investir mais de 7 bilhões de dólares em locais físicos nos Estados Unidos no decorrer deste ano, uma iniciativa da empresa para retomar investimentos após o pé no freio durante a pandemia de covid-19.

De acordo com a empresa, o dinheiro será distribuído entre data centers e escritórios em 19 estados, criando ao menos 10.000 empregos. Só na Califórnia será 1 bilhão de dólares em investimento.

A Alphabet, empresa dona do Google, suspendeu os gastos com imóveis e localidades físicas no ano passado em meio às incertezas causadas pela pandemia e o declínio de faturamento no segundo trimestre.

O investimento em data center é uma frente de crescimento no Google, com a empresa avançando no negócio de computação em nuvem, fazendo frente às gigantes Amazon e Microsoft, que dominam o setor com as divisões AWS e Azure.

O investimento do Google tem sido pesado para se estabelecer no setor: no último resultado trimestral o Google divulgou resultados da área pela primeira vez — uma perda de 5,6 bilhões de dólares sobre faturamento de 13 bilhões.

Diferente de outras gigantes de tecnologia, o Google não planeja ter trabalho remoto permanente e deve retomar os escritórios a partir do segundo trimestre deste ano.