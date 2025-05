Google revela (sem querer) novo design do Android; veja fotos

Em um post de blog recentemente excluído, o Google acidentalmente revelou seu próximo grande redesign do Android, o Material 3 Expressive, que quer tornar a interface mais atraente e fácil de usar.

Embora o post tenha sido retirado, os detalhes da atualização, bem como imagens do redesign, já foram divulgados por meio de fontes como o 9to5Google, e uma versão arquivada da página ainda pode ser acessada no Wayback Machine.

De acordo com o Google, o Material 3 Expressive é a atualização de design "mais pesquisada" até o momento, construída com base no feedback de 46 rodadas de design e pesquisa, envolvendo mais de 18.000 participantes.

O foco dessa atualização está em melhorar a acessibilidade, utilizando cor, forma, tamanho e movimento para criar uma interface de usuário não apenas esteticamente agradável, mas também mais intuitiva e rápida de navegar.

A pesquisa extensiva realizada pelo Google teve como objetivo entender como os usuários interagem com diferentes elementos de design. Foram feitas perguntas como: “Onde os usuários focam sua atenção em um design?” e “Quais indicadores de progresso ajudam os usuários a sentir que o tempo de espera é mais curto?”.

Os resultados mostram que o Material 3 Expressive melhorou significativamente a velocidade com que os usuários localizam os principais elementos da interface, com alguns itens sendo encontrados até quatro vezes mais rápido do que no design anterior.

Além disso, esse redesign se mostrou igualmente eficaz para pessoas de todas as idades, com usuários acima de 45 anos identificando elementos tão rapidamente quanto os usuários mais jovens.

Como parte do redesign, espera-se mudanças em recursos importantes do Android. Relatórios iniciais sugerem atualizações em ícones da barra de status, incluindo um novo ícone de bateria, uma nova fonte para o relógio e um menu de configurações rápidas reformulado.

Vazamentos também indicam modificações em aplicativos como o Google Clock, refletindo o esforço mais amplo para simplificar a experiência do usuário em dispositivos Android.

O Google apresentará provavelmente o Material 3 Expressive com mais detalhes na Google I/O deste ano, com uma sessão dedicada especificamente ao novo design. Por enquanto, os usuários podem esperar uma experiência Android mais fluida, rápida e acessível, especialmente para aqueles que tinham dificuldades para navegar em interfaces complexas no passado.

Veja fotos:

Android (9To5Google/Reprodução)