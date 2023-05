Google pode aliviar incomodo com ChatGPT em evento para novidades nesta quarta-feira, 10

As declarações e movimentações de executivos no Google deixam claro que a empresa está incomodada com o sucesso da OpenAI e o sui generis ChatGPT.

A medida que a ferramenta financiada pela Microsoft ganha popularidade, ela também mostra que pode ser o futuro para um n número de funções hoje delegadas aos serviços gestados pela holding Alphabet. E se há um momento para mostrar força e a direção dos negócios, ainda que tenha alegado recentemente que não está pronta para competir, esse momento é a conferência anual I/O, realizada nesta quarta-feira, 10, e destinada à mostrar suas inovações mais recentes.

É um ritual que acontece há 15 anos – mas, desta vez, todos esperam mais. O CEO Sundar Pichai também deve esperar um clima mais denso frente a uma plateia que acompanhou recentemente a restruturação da empresa durante um corte de 12 mil funcionários em janeiro, alguns regalias a menos e a pressão sobre os times para desenvolver rapidamente parte do que será apresentado hoje.

O evento começará 14h (horário de Brasília). As palestras e lançamentos poderão ser acompanhados ao vivo. Veja a seguir o que esperar da conferência.

IA em todo lugar

Certamente a tecnologia da vez permeará todos os anúncios do Google. A sigla será usada mesmo quando o assunto for hardware. De acordo com o jornal The New York Times, o Bard, nome dado a IA do Google, deverá ser embarcada em mais ferramentas, assim como fez a Microsoft no Bing e Pacote Office.

Na lista de possíveis novidades também entram ferramenta para geração e edição de imagens baseadas em IA; atualizações no Maps (mapas) e o Lens (buscas a partir de fotos). Contudo, inda não se sabe o que poderá ter de novidades nas aplicações, mas a expectativa sobre as ferramentas surgem em razão de no ano passado a empresa ter usado o Google I/O para demonstrar avanços nessas duas áreas.

Novo Pixel7

Não é tão comum que o Google lance novos celulares da linha Pixel durante ao Google I/O, mas não dá para descartar uma mudança de planos ainda mais quando a chance de dizer que ele também terá recursos voltados à IA.

O perfil indiano da empresa no Twitter publicou uma imagem com a sombra de um telefone e parte de sua câmera com a data de 11/05, um dia depois do evento. Isso deu mais força aos rumores de que o Google pode apresentar novos smartphones.

Rumores de sites especializados apontam também que será uma versão intermediária dos celulares da marca chamada Pixel 7a, com tela de 6,1 polegadas, taxa de atualização de 90 Hz, câmera traseira de 64 megapixels e reformulação do processador Tensor G2.

Novidades do Android 14

O Google colocou no mercado a versão beta do Android 14, com previsão de lançar oficialmente para mais gente em agosto.

A empresa deve separar uma parte do evento para destacar funcionalidades do sistema. De acordo com o site americano TechRadar, o Google deve anunciar os seguintes novos recursos: suporte para comunicações via satélit; melhoria na capacidade de lidar com chaves de acesso para aumentar a segurança do celular; maior eficiência alinha à maior durabilidade da bateria e aprimoramento de recursos de acessibilidade.