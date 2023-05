Para engenheiro do Google, Open source é a melhor saída pra IA

“Nós não estamos preparados para lidar com a corrida da Inteligência Artificial e nem a Open AI está”. A frase é um dos destaques de um documento que causou burburinho na mídia norte-americana de tecnologia, escrito por um engenheiro de software do Google (Luke Sernau, segundo a Bloomberg), vazado em um grupo no Discord e publicado no site da consultoria SemiAnalysis. A carta vem a público em um momento no qual a empresa passa por um momento delicado no Brasil, com a construção do PL das Fake News — mas, é bom que se diga desde já, o assunto do memorando é outro.

O engenheiro aponta que o futuro do Google e da OpenAI (empresa responsável por criar o ChatGPT) em inteligência artificial está ameaçado por estruturas de dados de código aberto, uma vez que são mais rápidas e mais customizáveis. E que as empresas deveriam usar o melhor que elas têm a oferecer -- em vez de se afastarem delas progressivamente. Um dos exemplos recentes disso está no vazamento de dados da LLaMA, IA desenvolvida pela Meta, no mês de março.

“A comunidade entendeu imediatamente o significado do que havia recebido e uma avalanche de informação aconteceu, com aprimoramentos feitos em curtíssimo prazo”, afirma o engenheiro. No fim das contas, na visão do funcionário do Google, quem mais se beneficiou desse vazamento foi a própria Meta, que teve diferentes problemas corrigidos de forma rápida e fácil, e pode, agora, incorporar essas 'versões atualizadas' em seus produtos. “A barreira de entrada para treinamento e experimentação caiu de uma grande organização com capacidade de pesquisa para uma pessoa, em uma noite, com um laptop de boa capacidade”, afirma.

É um trabalho possível por causa de um mecanismo que acelera o “treinamento” de grandes modelos de inteligência artificial enquanto consome menos memória (chamado LoRA, na linguagem técnica, acrônimo de Low-Rank Adaptation). De acordo com a carta, a existência dessa tecnologia é “subaproveitada” dentro do Google. E mais atenção deveria ser direcionada a ela. Algo que deve acontecer em paralelo com uma valorização das estruturas de código aberto — algo que o Google já fez com o Chrome e com o Android, por exemplo.

“Ao ser dono da plataforma onde a inovação acontece, o Google se consolida como um líder no setor, conquistando a capacidade de moldar a narrativa em ideias que são maiores do que ele. Quanto mais rigidamente controlarmos nossos modelos, mais atraentes tornaremos as iniciativas de código aberto”.

A questão do código aberto já havia sido levantada na época do aumento da participação da Microsoft na OpenAI — uma vez que a empresa criadora do Chat GPT trabalhava com código aberto antes. Em meio a esse ecossistema no qual até a Open AI fechou sua ‘cozinha’, o engenheiro do Google aponta que isso não significa uma tendência de que manter o sigilo seja necessariamente bom, uma vez que pesquisadores seniores passam de uma companhia de tecnologia a outra e, no fim, esse conhecimento já está sendo compartilhado.

“E no final, a OpenAI não importa. Eles estão cometendo os mesmos erros que nós em sua postura em relação ao código aberto, e sua capacidade de manter uma vantagem está necessariamente em questão. Alternativas de código aberto podem e eventualmente irão eclipsá-los, a menos que mudem de postura. A esse respeito, pelo menos, podemos dar primeiro passo”, finaliza o engenheiro na carta.

De padrinho a antagonista

Os dilemas ao redor da inteligência artificial, no entanto, não ficam somente na corrida industrial e sobre quem aproveitará mais o que tem a oferecer a tecnologia. Há também uma disputa ética ao redor do poder da IA, uma camada do debate que ganha contornos ideológicos. E somando forças em oposição a IA, além de uma já conhecida lista de inovadores que pedem pela sua suspensão, surgiu também de um outro nome que há pouco tempo era tido como um dos mais influentes sobre o seu desenvolvimento: o ex-engenheiro de software do Google Geoffrey Hinton, um professor de 75 anos reverenciado como um dos “padrinhos” da IA ​​por conta de seu trabalho de pesquisa em aprendizado de máquina profundo – um campo da IA ​​que criou as bases que impulsionaram a criação do ChatGPT.

O experiente cientista trocou o lado do balcão, por assim dizer, após sentir que como funcionário do Google se tornaria mais difícil se manter leal a empresa e, em simultâneo, discursar sobre seus temores com os riscos da IA ​​para a humanidade. No mais recente alerta, Hinton expressou preocupação de que a corrida entre a Microsoft e o Google impulsionaria o desenvolvimento da IA ​​sem as proteções e regulamentações adequadas.

“Acho que o Google foi muito responsável para começar”, disse ele em um discurso em um evento da EmTech Digital na quarta-feira, 3, depois que sua renúncia foi tornada pública. “Uma vez que a OpenAI construiu algo semelhante ao que o Google já trabalhava, não havia outra opção se não apresentar o Bard. Se você vai viver em um sistema capitalista, não pode impedir o Google de competir com a Microsoft”.

Desde a década de 1970, Hinton foi pioneiro no desenvolvimento de “redes neurais”, tecnologia que tenta imitar o funcionamento do cérebro. O seu trabalho agora sustenta a maioria das ferramentas e produtos de IA que usamos hoje, do Google Translate e Bard, ao ChatGPT e carros autônomos. Dada sua importância, ao reconhecer que a humanidade experimenta um rápido desenvolvimento, acima do que é possível para criar bases de funcionamento ético para IA, Hinton aponta para o efeito imediato de que os chatbots sejam geradores de desinformação inundando a esfera pública e a IA usurpando mais empregos humanos do que o previsto.

“Minha preocupação é que torne os ricos mais ricos e os pobres mais pobres. Esta tecnologia que deve ser maravilhosa, está sendo desenvolvida em uma sociedade que não foi projetada para usá-lo para o bem de todos”. Hinton também tocou um alarme sobre as ameaças de longo prazo representadas pelos sistemas de IA para os humanos, se a tecnologia tivesse muita autonomia. Ele sempre acreditou que esse risco existencial estava longe, mas recentemente recalibrou seu pensamento sobre sua urgência.

Nascido em Londres, Hinton vem de uma ilustre linhagem de cientistas. Ele é o tataraneto dos matemáticos britânicos Mary e George Boole, o último dos quais inventou a lógica booleana, a teoria que fundamenta a computação moderna. Em 2012, Hinton e seus dois alunos de pós-graduação na Universidade de Toronto – incluindo Ilya Sutskever, agora cofundador da OpenAI – fizeram um grande avanço no campo da visão computacional. Eles construíram redes neurais que podiam reconhecer objetos em ordens de magnitude de imagens com mais precisão do que nunca. Com base nesse trabalho, eles fundaram sua primeira start-up, a DNNresearch. A empresa deles – que não fabricava nenhum produto – foi vendida para o Google por US$ 44 milhões em 2013, após um leilão competitivo que levou as chinesas Baidu, Microsoft e DeepMind a fazer uma oferta para adquirir a experiência do trio.

Desde então, Hinton geriu uma carreira que se dividia no Google, em trabalho de consultor científico e a outra metade como professor da Universidade de Toronto. Quando perguntado no evento da EmTech se ele se arrependia do trabalho de sua vida, visto que poderia contribuir para a miríade de danos que ele descreveu, Hinton disse que estava refletindo sobre isso. “Esta fase da [IA] não era previsível. E até muito recentemente eu achava que essa crise existencial estava muito longe”, disse. “Então, eu realmente não me arrependo do que fiz.”