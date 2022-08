Google fora do ar? Curto-circuito em centro de dados deixa três feridos e gera instabilidade

Uma falha elétrica em um centro de dados do Google localizado em Council Bluffs, em Iowa, nos EUA, deixou três pessoas feridas nesta segunda-feira. Elas apresentaram queimaduras pelo corpo e foram socorridas ao Nebraska Medical Center, no estado vizinho, segundo a imprensa local. De acordo com a emissora WOWT, os funcionários mexiam na rede elétrica quando ocorreu um curto-circuito.

Enquanto isso, usuários do Google relataram instabilidade com o serviço de busca e o aplicativo de geolocalização na noite desta segunda-feira, segundo o site de monitoramento Downdetector. O acesso já foi restaurado.

Procurado pela AFP, o Google disse ter ficado ciente de "um problema de atualização de software que ocorreu no final da tarde, horário do Pacífico, que afetou brevemente o Google Search e o Maps".

"Pedimos desculpas pelo inconveniente", acrescentou a empresa, dizendo ainda que atuou "rapidamente para resolver o problema".

Nos Estados Unidos, incluindo grandes cidades como Nova York e Denver, mais de 40 mil pessoas usaram o Downdetector para registrar falhas no acesso ao Google, mas esse número foi reduzido consideravelmente cerca de duas horas depois. Houve reclamações também com relação ao serviços Google Cloud e Google Calendar, entre outros, mas em menor número.

