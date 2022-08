Após pedido de Fábio Farias à Apple, donos de iPhone 12, 13, SE terão atualização para 5G

Após o ministro das Comunicações, Fábio Faria, liderar uma comitiva aos Estados Unidos para cobrar da Apple uma atualização para os iPhones mais recentes funcionarem no 5G brasileiro, a fabricante confirmou que fará o upgrade no sistema do smartphone.

Os modelos iPhone 12 e 13 e SE (terceira geração) poderão funcionar com o 5G puro (standalone), lançado em algumas cidades brasileiras, a partir de setembro deste ano.

O acerto entre Faria e a empresa resolve o empasse que surgiu com a chegada da nova conexão que deixou de fora os aparelhos da marca.

Para os que tinham um iPhone, a experiência com a nova conexão permitiu acesso somente às frequências mais lentas DSS e NSA (non-standalone)

Mas, ainda que tenha comovido o ministro ao ponto de levá-lo aos EUA em missão especial, o iPhone representa menos de 10% dos 242 milhões de celulares do país.

No caso do Android, que tem uma fatia acima de 90% do mercado, o Google deixa a ativação do 5G (SA) a critério de cada fabricante dos aparelhos.

