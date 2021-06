Google e Microsoft acabam com trégua de seis anos

Google e Microsoft são empresas que compõem o grupo chamado de "big techs", as companhias de tecnologia gigantes que têm receitas bilionárias e alcance global. Ainda assim, a competição entre as duas não tem sido tão acirrada quanto poderia nos últimos anos em razão de uma trégua firmada em 2015, quando as duas empresas tinham novos CEOs à frente dos negócios.

As rivais resolveram ações judiciais sobre patentes e outros problemas por conta própria. Até mesmo Bill Gates, que deixou a Microsoft de vez em 2020, já citou diversas vezes utilizar no dia a dia smartphones com sistema operacional Android, que percente ao Google.

No entanto, a trégua chegou ao fim. De acordo com a Bloomberg, a competitividade entre as companhias aumentou em 2021 por discordâncias sobre publicidade digital, ferramentas de buscas e pagamento de produtores de conteúdo na internet.

A Microsoft reclama sobre uma oferta injusta de ferramentas de marketing para publicidade on-line dentro de plataformas do Google. A corporação também questiona a falta de oferta dos recursos mais recentes do seu buscador Bing aos internautas. Já o Google argumenta que a rival estaria incomodada com sua ameaça a serviços como o pacote de produtividade Office e a computação em nuvem Azure. O caso foi parar em entidades regulatórias.

As big techs estão na mira de senadores americanos, que analisam práticas anticompetitivas que evitariam a ascensão de concorrentes e também estudam a forma como as empresas usam dados pessoais para exibir publicidade na internet.

As duas companhias ainda mantêm frentes comuns, como a tecnologia similar utilizada nos navegadores Chrome e Edge e o aplicativo que conecta celulares Android a computadores com Windows 10.