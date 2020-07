Golpe da Netflix: falso email pede dados pessoais para evitar cancelamento

Golpistas têm enviado e-mails para clientes da Netflix afirmando um falso problema com a forma de pagamento. Na mensagem, os estelionatários pedem que os consumidores façam atualização dos dados do cartão de crédito através de um link, informando até o código de acesso.

A empresa de segurança digital PSafe identificou o golpe e, até o momento, contabilizou mais de 6 mil vítimas. O diretor Emilio Simoni explica o esquema:

“Trata-se de um golpe de roubo de dados pessoais que utiliza indevidamente o nome da Netflix. Na intenção de enganar os clientes da empresa, os golpistas solicitam a atualização dos dados cadastrais das vítimas, em um site que simula o site oficial da companhia de streaming de vídeos. As abordagens têm sido feitas inclusive através de e-mails a clientes de fora do país. Aqueles que fornecem suas informações pessoais e dados de cartão de crédito, estão transmitindo aos golpistas seus dados sensíveis, ficando vulneráveis a fraudes bancárias”.

Golpe da Netflix: falso e-mail pede atualização de dados para evitar cancelamento

Como se proteger de golpes digitais

1 – Utilize soluções de segurança no celular que disponibilizem proteção contra ameaças digitais. O dfndr security, por exemplo, envia alertas de segurança em tempo real para seus usuários sempre que recebem um link malicioso ou uma fake news, no WhatsApp, Facebook Messenger, através de SMS ou no navegador.

2 – Busque sempre sites oficiais das empresas para checar informações recebidas através da Internet. Desconfie de promoções, notícias sensacionalistas e descontos.

3 – Tenha cuidado ao clicar em links compartilhados através de WhatsApp, nas redes sociais e de contatos desconhecidos de e-mail. Evite fornecer qualquer informação pessoal a sites dos quais não conhece a procedência.

4 – Na dúvida, é possível verificar se um link é falso no site do dfndr lab. A checagem de links avisa em poucos segundos se um site pode oferecer alguma característica maliciosa.

*Dicas fornecidas por especialistas em segurança digital da Psafe.