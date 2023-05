Gmail ganha atualização que aumenta a quantidade de anúncios na caixa de entrada

O Gmail passou a exibir mais anúncios na caixa de entrada do que o de costume. Bom para a empresa, mas um incômodo para os usuários do e-mail do Google.

Várias capturas de tela postadas no Twitter mostram mensagens promocionais misturadas com e-mails reais no site do Gmail para computador, em uma mistura de texto que podem confundir os desatentos.

Não está claro se isso é algum tipo de teste ou um lançamento gradual, mas, nas últimas semanas, alguns usuários do aplicativo móvel também começaram a notar anúncios com imagens ​​na parte superior de suas caixas de e-mail.

O site do Google atualmente não indica se vende anúncios colocados bem no meio das caixas de entrada, com uma página de suporte dizendo que o Gmail oferece “anúncios expansíveis na parte superior das guias das pessoas”. A empresa não se posicionou oficialmente sobre o assunto.

Novidades para o Gmail

Entre as novas funcionalidades recebidas no Gmail estão um selo de verificação para os remetentes.

Do mesmo modo, o Google vai implementar em breve recursos de inteligência artificial na plataforma para torná-la capaz de gerar textos, o que deve tornar os envios mais ágeis.