JD.com desafia gigantes do delivery com novo serviço sem comissões

A gigante do e-commerce chinês JD.com está agitando o mercado de delivery ao oferecer um ano sem taxas de comissão para restaurantes que aderirem ao seu novo serviço, o JD Takeaway. A iniciativa desafia diretamente os líderes do setor, Meituan e Ele.me, que cobram taxas significativas dos estabelecimentos.

Estratégia agressiva para atrair restaurantes

Os restaurantes que se cadastrarem no JD Takeaway até 1º de maio não precisarão pagar comissões sobre os pedidos por um ano inteiro, conforme anunciado ontem pela empresa. A JD.com, sediada em Pequim, integrou o serviço de entrega de comida ao seu aplicativo móvel no mês passado, pouco antes do feriado do Ano Novo Chinês.

Atualmente, Meituan e Ele.me cobram cerca de 25% de comissão sobre cada pedido, o que pode pesar no faturamento dos restaurantes. Um gerente de restaurante disse ao Yicai que está disposto a testar a nova plataforma, aproveitando a ausência dessa taxa inicial.

O mercado reagiu rapidamente ao anúncio: as ações da Meituan [HKG: 3690] caíram 4,1%, fechando a HKD 155,20 (US$ 19,92) na Bolsa de Hong Kong. Já a Ele.me, controlada pelo Alibaba Group, não é listada na bolsa.

Desafios do JD Takeaway: menos opções e entregas mais lentas

Apesar da proposta agressiva, o JD Takeaway ainda enfrenta desafios para competir com os gigantes do setor. O serviço foi lançado em outubro passado, mas só ganhou mais pedidos a partir do mês passado, após a empresa começar a promovê-lo.

Outro obstáculo é o tempo de entrega. Um restaurante listado no JD Takeaway mostra um prazo estimado de 49 minutos, enquanto no Meituan e no Ele.me o mesmo estabelecimento promete a entrega em 25 minutos. Além disso, a variedade de pratos também é menor no JD Takeaway.

Expansão do varejo instantâneo: a verdadeira aposta da JD.com

Segundo Zhuang Shuai, fundador da consultoria Bailian Consulting, a JD.com não vê o JD Takeaway apenas como um serviço de entrega de comida, mas como uma estratégia para fortalecer seu varejo instantâneo e ampliar sua rede de entregas rápidas.

O movimento da JD.com também responde à crescente ameaça da Meituan, que usa pedidos de alta frequência, como comida, para impulsionar vendas de e-commerce. Nos últimos anos, a Meituan tem expandido sua atuação no segmento de eletrônicos, formando parcerias estratégicas, como a feita no ano passado com a Xiaomi, para entregas rápidas de smartphones e produtos para casa inteligente.

O futuro do e-commerce parece estar cada vez mais voltado para a entrega instantânea. Durante a divulgação dos resultados do terceiro trimestre do ano passado, o fundador e CEO da Meituan, Wang Xing, afirmou que o varejo instantâneo pode representar mais de 10% do mercado de e-commerce no longo prazo.

Com essa nova investida, a JD.com busca consolidar sua presença nesse setor em crescimento, apostando na integração entre sua infraestrutura logística e a crescente demanda por serviços de entrega rápida. Se conseguirá desafiar os gigantes Meituan e Ele.me, só o tempo dirá.