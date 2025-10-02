Invest

Parceria com OpenAI faz ações de Samsung e gigante sul-coreana registrarem altas históricas

A dona do ChatGPT disse que as duas fabricantes planejam aumentar a produção de chips, essenciais para alimentar os modelos de IA

Luiz Anversa
Luiz Anversa

Repórter

Publicado em 2 de outubro de 2025 às 03h22.

As ações das gigantes sul-coreanas Samsung e SK Hynix subiram nesta quinta-feira um dia após as duas empresas firmarem parceria com a OpenAI, dona do ChatGPT, como parte da iniciativa Stargate da empresa americana.

As ações da Samsung atingiram o maior valor desde janeiro de 2021, subindo mais de 4%, enquanto as ações da SK Hynix subiram mais de 9%, atingindo o maior valor desde 2000, segundo a CNBC.

A OpenAI afirmou em comunicado que esta parceria "se concentrará no aumento do fornecimento de chips de memória avançados essenciais para a IA de próxima geração e na expansão da capacidade dos data centers na Coreia".

A dona do ChatGPT disse que as duas fabricantes planejam aumentar a produção de chips, essenciais para alimentar os modelos de IA.

Anúncio com lideranças

O anúncio foi feito durante reunião do CEO da OpenAI, Sam Altman, com o presidente sul-coreano Lee Jae Myung em Seul e com os principais líderes da Samsung e da SK Hynix.

No início deste mês, a SK Hynix anunciou que estava pronta para uma produção em massa de seus chips mais tecnológicos, consolidando sua posição de liderança no ecossistema de IA.

Explicando o HBM

HBM é um tipo de memória usada para computação de inteligência artificial, incluindo chips da Nvidia — uma importante cliente da SK Hynix.

De acordo com a CNBC, espera-se que esses chips sejam o "cérebro" da próxima geração de componentes da Nvidia - a ideia é ter um chip de IA parrudo para data centers importantes espalhados pelo mundo.

A SK Hynix tem sido a principal fornecedora de chips da Nvidia, enquanto a rival Samsung estaria trabalhando para obter a certificação de seus chips HBM4 pela Nvidia, segundo a CNBC.

