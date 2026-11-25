A furadeira tem mais de 111 mil buscas mensais no Google e costuma ser a primeira ferramenta elétrica da casa. Na Black Friday 2026, o ChatGPT mostra uma das disputas mais concentradas do estudo: quatro marcas aparecem em praticamente todas as respostas.

O levantamento é da Ranqia, em estudo exclusivo para a EXAME com 185.699 respostas do ChatGPT 6 coletadas entre 24 de outubro e 23 de novembro. A Ranqia é uma deeptech brasileira com atuação global que desenvolve infraestrutura para que empresas, marcas e profissionais sejam descobertos, compreendidos e recomendados por assistentes de inteligência artificial como ChatGPT, Gemini, Claude, Grok e DeepSeek.

Qual marca de furadeira o ChatGPT recomenda?

A Makita aparece em 99,2% das respostas. DeWalt (98,5%) e Vonder (97,5%) estão em empate técnico com ela. A Bosch, com 96,5%, é a primeira citada com mais frequência (posição média de 2,59). WAP (81,5%), Black+Decker (71,5%) e Stanley (58,5%) completam o grupo das sete marcas com mais de 50% de presença.

O argumento mais repetido é a "boa variedade de modelos domésticos e profissionais" da Bosch, citado em 13,2% das respostas. A IA também a descreve como "melhor equilíbrio geral". A Vonder é associada a custo-benefício e descrita como "destaque econômico". A Makita aparece como destaque em desconto.

Lojas especializadas aparecem no fim da lista: Anhanguera Ferramentas (38%), Ferreira Costa (37,5%) e Loja do Mecânico (34,8%).

Quanto custa uma furadeira na Black Friday 2026?

Na Ferreira Costa, a furadeira e parafusadeira de impacto Zimmer de 20 V, com maleta e acessórios, aparecia por R$ 229,90, ante R$ 343,90. A versão de 12 V, com bateria de lítio e jogo de brocas, saía por R$ 139,90. Segundo a Loja do Mecânico, com até R$ 300 é possível comprar parafusadeiras e furadeiras de entrada para uso doméstico. Modelos profissionais de Makita, DeWalt e Bosch, com motor sem escovas (brushless) e duas baterias, passam de R$ 800.

Furadeira com fio, a bateria ou de impacto?

Parafusadeira/furadeira a bateria: a mais versátil para casa. Monta móveis, fixa suportes e fura madeira e metal leve;

a mais versátil para casa. Monta móveis, fixa suportes e fura madeira e metal leve; Furadeira de impacto: necessária para furar concreto e alvenaria, como na instalação de prateleiras e TVs;

necessária para furar concreto e alvenaria, como na instalação de prateleiras e TVs; Com fio: potência constante e preço menor, mas menos prática;

potência constante e preço menor, mas menos prática; Voltagem da bateria: 12 V é suficiente para uso leve; 18 V ou 20 V dão conta de tarefas mais pesadas.

Verifique se a ferramenta vem com bateria e carregador, já que algumas são vendidas "sem bateria" com preço mais baixo. Prefira marcas cujas baterias servem em outras ferramentas da mesma linha.

A EXAME mostrou as marcas que o ChatGPT mais cita para casa e construção. Antes de comprar, compare com o histórico de preços.

Perguntas frequentes

Qual a melhor marca de furadeira na Black Friday? Segundo a Ranqia, Makita, DeWalt e Vonder estão em empate técnico; a Bosch é a primeira citada.

Qual furadeira serve para concreto? A furadeira de impacto ou o martelete.