O drywall tem quase 122 mil buscas mensais no Google e virou opção comum para reformas rápidas, divisórias e forros. Na Black Friday 2026, o ChatGPT divide a recomendação entre duas fabricantes: Placo e Knauf.

Os dados são de um estudo exclusivo da Ranqia para a EXAME, que analisou 185.699 respostas do ChatGPT 6 entre 24 de outubro e 23 de novembro. A Ranqia é uma deeptech brasileira com atuação global que desenvolve infraestrutura para que empresas, marcas e profissionais sejam descobertos, compreendidos e recomendados por assistentes de inteligência artificial como ChatGPT, Gemini, Claude, Grok e DeepSeek.

Qual marca de drywall o ChatGPT recomenda?

A Placo aparece em 97% das respostas, e a Knauf, em 95,8%, em empate técnico. A Gypsum vem em seguida, com 75,2%, e a Multiperfil, especializada em perfis metálicos, com 51,5%. Ananda, Perfil Líder e Obratti Materiais completam o top 10.

O varejo tem presença forte: a Telhanorte aparece em 82% das respostas e é a fonte mais usada pelo ChatGPT, com 96,8% de participação nas citações. Leroy Merlin e Mercado Livre (33,8% cada) também estão no ranking.

Quanto custa uma placa de drywall na Black Friday?

Nessa categoria, o ChatGPT responde como uma vitrine de preços. Os valores mais citados para placas foram:

Placo: R$ 27,93, R$ 31,63 e R$ 34,91;

R$ 27,93, R$ 31,63 e R$ 34,91; Gypsum: R$ 29,83 e R$ 33,67;

R$ 29,83 e R$ 33,67; Knauf: R$ 31,58.

Os preços variam conforme o tipo de placa e a região. A IA também lembra que perfis metálicos devem ter espessura mínima de 0,50 mm.

Que tipo de placa de drywall comprar?

Standard (ST, branca): para paredes e forros em áreas secas, como salas e quartos;

para paredes e forros em áreas secas, como salas e quartos; Resistente à umidade (RU, verde): para banheiros, cozinhas e áreas de serviço;

para banheiros, cozinhas e áreas de serviço; Resistente ao fogo (RF, rosa): para saídas de emergência, escadas e áreas que exigem proteção contra incêndio.

Além das placas, o orçamento inclui perfis (guias e montantes), parafusos, fita, massa de rejunte e, se houver isolamento acústico, lã de vidro ou de rocha. A mão de obra especializada costuma pesar tanto quanto o material.

Vale comprar material de construção na Black Friday?

Para quem já tem a obra planejada, sim. Compre a quantidade completa de uma vez para evitar diferença de lote e de preço. Confira o frete, que pesa muito em materiais volumosos, e a política de devolução de sobras.

A EXAME mostrou quais marcas e lojas o ChatGPT mais cita para casa e construção e como checar descontos em tinta, piso e chuveiro.

Perguntas frequentes

Qual a melhor marca de drywall? Segundo a Ranqia, Placo e Knauf estão em empate técnico nas indicações do ChatGPT.

Qual placa de drywall usar no banheiro? A placa resistente à umidade (RU), de cor verde.