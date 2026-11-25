O calor de novembro coloca o ventilador entre os produtos mais buscados da Black Friday 2026, com mais de 630 mil pesquisas mensais no Google. No ChatGPT, quatro marcas disputam a recomendação praticamente lado a lado.

O levantamento é da Ranqia, em estudo exclusivo para a EXAME com 185.699 respostas do ChatGPT 6 coletadas entre 24 de outubro e 23 de novembro. A Ranqia é uma deeptech brasileira com atuação global que desenvolve infraestrutura para que empresas, marcas e profissionais sejam descobertos, compreendidos e recomendados por assistentes de inteligência artificial como ChatGPT, Gemini, Claude, Grok e DeepSeek.

Qual marca de ventilador o ChatGPT recomenda?

A Ventisol é a mais citada, presente em 77,8% das respostas. Mondial (77,2%), Britânia (75,2%) e Arno (75%) estão em empate técnico com ela. WAP (64,5%) e Mallory (59%) completam o grupo das marcas que aparecem em mais da metade das respostas.

Há uma diferença importante na ordem. A Mondial costuma abrir a lista, com posição média de 1,75. A Ventisol, embora mais citada, aparece em média na quinta posição. Para o consumidor, isso significa que a Mondial tende a ser a primeira sugestão.

Os argumentos são práticos. A Mondial é descrita como destaque em custo-benefício e pela variedade de modelos de mesa e coluna. A Britânia aparece associada a descontos. A Ventisol teve preço citado de R$ 204,90.

Quanto custa um ventilador na Black Friday 2026?

Nas ofertas de novembro, o ventilador de mesa Mondial Super Power de 40 cm e seis pás apareceu por R$ 124,82 no Pix na Le Biscuit, ante R$ 239,90. A versão de 30 cm saiu por R$ 89,90. Modelos de coluna e circuladores de ar costumam custar mais, a partir de R$ 200.

Como escolher um ventilador?

O primeiro critério é o tamanho: hélices de 30 cm servem para uso individual, e as de 40 cm a 50 cm, para quartos e salas. Mais pás não significam necessariamente mais vento, mas costumam deixar o funcionamento mais silencioso.

Verifique a potência em watts, o número de velocidades e o selo do Inmetro, que aparece em 28,7% das respostas do ChatGPT como referência de segurança e consumo. Para ambientes grandes ou calor intenso, compare o custo com o de um ar-condicionado inverter, que gasta mais energia, mas refrigera de fato.

Pagar no Pix costuma garantir desconto extra. Mas atenção: segundo a Serasa, 3 em cada 10 brasileiros vão bancar a Black Friday no crédito.

Perguntas frequentes

Qual o melhor ventilador para comprar na Black Friday? Segundo a Ranqia, Ventisol, Mondial, Britânia e Arno estão em empate técnico nas indicações do ChatGPT.

Onde o ChatGPT busca informações sobre ventiladores? A fonte mais citada é o site do Magazine Luiza, com 69,3% de participação.