A air fryer segue entre os eletroportáteis mais desejados do Brasil. O termo soma mais de 720 mil buscas mensais no Google e é o quarto mais procurado da Black Friday 2026. No ChatGPT, a Mondial é a marca mais citada e costuma abrir a resposta.

O dado é de um estudo exclusivo da Ranqia para a EXAME, que analisou 185.699 respostas do ChatGPT 6 entre 24 de outubro e 23 de novembro. A Ranqia é uma deeptech brasileira com atuação global que desenvolve infraestrutura para que empresas, marcas e profissionais sejam descobertos, compreendidos e recomendados por assistentes de inteligência artificial como ChatGPT, Gemini, Claude, Grok e DeepSeek.

Qual a melhor marca de air fryer segundo o ChatGPT?

A Mondial aparece em 87,5% das respostas, com posição média de 1,99, ou seja, quase sempre entre os dois primeiros nomes. Philips Walita (86%) e Electrolux (85,5%) estão em empate técnico com ela. Philco (78,5%), Oster (73,8%) e Britânia (67,5%) completam o grupo das marcas citadas em mais da metade das respostas.

Os argumentos são de reputação e custo-benefício. A Mondial é descrita como "destaque em custo-benefício". A Philips Walita aparece com preço citado de R$ 309,90. A fonte mais usada pela IA é o portal gov.br, presente em 77% das citações.

Quanto custa uma air fryer na Black Friday 2026?

As faixas de preço apontadas por guias de compra em novembro são:

Mondial Family 4 litros: cerca de R$ 200;

cerca de R$ 200; Mondial Grand Family 5 litros: entre R$ 260 e R$ 310;

entre R$ 260 e R$ 310; Electrolux Efficient 5,6 litros (EAF40): entre R$ 270 e R$ 330; a loja oficial anunciou o modelo por R$ 319,90;

entre R$ 270 e R$ 330; a loja oficial anunciou o modelo por R$ 319,90; Modelos compactos de 3,5 litros: entre R$ 150 e R$ 220;

entre R$ 150 e R$ 220; Air fryers tipo forno (oven), de 10 a 12 litros: a Oster OFRT780 apareceu por R$ 479 na Amazon, ante R$ 1.549 de preço de tabela.

Que tamanho de air fryer comprar?

Para uma ou duas pessoas, cestos de 3 a 4 litros resolvem. Famílias de três a quatro pessoas devem olhar modelos de 5 litros ou mais. Os fornos elétricos com função air fryer ocupam mais espaço, mas substituem o forno convencional no dia a dia.

Confira também a potência (entre 1.400 W e 1.700 W é o padrão), o revestimento antiaderente do cesto e a voltagem. Desconfie de descontos muito altos em modelos de marcas desconhecidas: segundo pesquisa citada pela EXAME, 45% dos produtos chegam à Black Friday sem desconto real.

Perguntas frequentes

Qual air fryer tem melhor custo-benefício? O ChatGPT associa a Mondial ao melhor custo-benefício, com modelos familiares abaixo de R$ 310.

Air fryer de 5 litros a R$ 200 é bom preço? Sim, para marcas conhecidas. O patamar costuma ficar entre R$ 260 e R$ 330.