"Kindle" é sinônimo de leitor digital no Brasil: o termo tem mais de 714 mil buscas mensais no Google, o quinto maior volume da Black Friday 2026. Mas, quando o consumidor pede uma recomendação ao ChatGPT, a marca mais citada é outra: o Kobo.

O resultado aparece em um estudo exclusivo da Ranqia para a EXAME, que analisou 185.699 respostas do ChatGPT 6 entre 24 de outubro e 23 de novembro. A Ranqia é uma deeptech brasileira com atuação global que desenvolve infraestrutura para que empresas, marcas e profissionais sejam descobertos, compreendidos e recomendados por assistentes de inteligência artificial como ChatGPT, Gemini, Claude, Grok e DeepSeek.

Por que o ChatGPT recomenda mais o Kobo do que o Kindle?

O Kobo aparece em 97,8% das respostas sobre leitores de livros digitais, com liderança isolada, sem empate técnico. O Kindle vem em seguida, com 93,2%, e "Amazon Kindle", contado separadamente, com 85%. O BOOX, leitor que roda aplicativos Android, aparece em 63,2%.

A frequência não conta a história inteira. O Kindle é citado antes, por volta da terceira posição, enquanto o Kobo aparece mais tarde, perto da sexta. Na prática, a IA costuma indicar o Kindle primeiro e apresentar o Kobo como alternativa.

Os argumentos explicam o padrão. O Kobo é associado à compatibilidade com o formato EPUB, aos modelos com tela colorida e ao fato de ser "alternativa ao Kindle". Já o Kindle aparece descrito como "minha principal indicação".

Quanto custa o Kindle na Black Friday 2026?

O Kindle de 11ª geração, com 16 GB e tela antirreflexo de 6 polegadas, apareceu por R$ 519 na Amazon, com desconto de 42% sobre o preço de R$ 899. É o menor preço registrado em 2026, segundo o Tecnoblog. O modelo mais recente, lançado em 2026, estava em R$ 899. O Kindle Colorsoft, com tela colorida, costuma aparecer em ofertas perto de R$ 1.000.

Kindle ou Kobo: qual escolher?

O Kindle faz mais sentido para quem já compra livros na Amazon e quer integração com a loja. O Kobo atende melhor quem tem uma biblioteca em EPUB, formato usado por muitas editoras e bibliotecas, e não quer converter arquivos. No Brasil, o Kobo tem distribuição mais limitada e aparece principalmente em marketplaces.

Antes de comprar, compare o tamanho da tela, a iluminação ajustável (luz quente ajuda na leitura noturna) e a resistência à água. Use o histórico de preços para checar se o desconto é real.

Perguntas frequentes

Qual o melhor leitor digital na Black Friday? Segundo a Ranqia, o Kobo é o mais citado pelo ChatGPT, mas o Kindle aparece antes nas respostas.

Kindle por R$ 519 é um bom preço? Sim. É o menor valor registrado para o modelo de 16 GB em 2026.