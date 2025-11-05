Novo Galaxy Z Fold7 usa IA e câmera potente para revelar segredos da cidade

Nem todo passeio precisa ser planejado com antecedência. Às vezes, basta uma boa ideia – e um bom celular – para transformar qualquer caminhada pela cidade em uma experiência completa. Foi assim que a EXAME embarcou em um roteiro pelo bairro de Higienópolis, em São Paulo, para desbravar alguns ícones da arquitetura moderna paulistana.

A proposta era simples: deixar o Galaxy AI, sistema de inteligência artificial do Galaxy Z Fold7, criar o roteiro de ponta a ponta, enquanto a câmera do smartphone registrava cada parada.

Integrado ao assistente digital do Google, o Gemini, o Galaxy AI sugeriu um roteiro que combinava história, arquitetura e gastronomia, entre edifícios modernistas e cafés charmosos. Mais do que oferecer uma sequência de atrações, a inteligência artificial transformou o passeio em uma aula a céu aberto.

Diante do Edifício Louveira, projetado por Vilanova Artigas, nossa editora de design, Carolina Gehlen, usou o Gemini Live, recurso que permite à IA enxergar por meio da câmera do celular e oferecer informações em tempo real. Bastou apenas apontar o celular para que o assistente começasse a explicar o conceito arquitetônico do edifício, com dois blocos residenciais voltados para um jardim interno. “É como ter um professor de história da arte dentro do celular”, brinca Gehlen, no vídeo.

Entre uma esquina e outra, o Z Fold7 também mostrou sua força como ferramenta de registro. A câmera de alta definição capturou a elegância das fachadas e a interação entre luz e sombra. Com o auxílio do Galaxy AI, foi possível ainda limpar a imagem, removendo transeuntes e distrações para destacar apenas a arquitetura. Tudo feito diretamente na tela dobrável, que funciona como um pequeno estúdio de edição portátil.

Ao fim do passeio, a sensação é de que a tecnologia ajudou a enxergar a cidade com novos olhos. Mais do que um smartphone, o Galaxy Z Fold7 se mostrou um companheiro de descobertas.

E, se apenas em uma caminhada por São Paulo o Galaxy Z Fold7 já ajudou a transformar a experiência, imagine o que ele – e os outros smartphones premium da Samsung, como o Galaxy S25, o Galaxy S25 Ultra e o extrafino Galaxy S25 Edge – podem fazer em uma viagem completa a qualquer parte do planeta.

* Para mais informações sobre o produto, acesse: https://www.samsung.com/br/smartphones/galaxy-z-Fold7/