Natura lança novo conceito de loja que une natureza e propósito

Com uma visão estratégica apurada, a Natura celebra um marco significativo no mercado: dez anos de sua atuação no varejo físico do país. Já são mais de mil lojas espalhadas por todos os estados brasileiros (152 próprias e 870 franquias), e a companhia mantém um ritmo de expansão impressionante — só em 2024, a empresa inaugurou o equivalente a uma nova unidade a cada dois dias úteis.

De acordo com a Worldpanel by Numerator, a participação da empresa no mercado de lojas e franquias dobrou nos últimos dois anos. Ao somar canais digitais à estratégia, a marca atingiu, pela primeira vez, um market share com dois dígitos. A excelência do atendimento e da experiência nas lojas da marca é a base para o NPS 97 (Net Promoter Score), que mede a intenção de recompra e recomendação.

É nesse cenário que a Natura estreia uma nova flagship no Morumbi Shopping, em São Paulo. Mais que uma loja física, o espaço funciona como um ecossistema que conecta os principais setores da companhia: sustentabilidade, tecnologia e comunidade.

A escolha do Morumbi Shopping para receber a nova loja é simbólica, uma vez que o mesmo endereço acolheu a primeira unidade física da marca há dez anos.

“Aqui a gente traz o melhor da tecnologia cosmética junto com o melhor da natureza. A gente traz a floresta para perto, para que a gente tenha esse ambiente de aconchego”, disse Agenor Leão, vice-presidente de Negócios da Natura e Avon. Em meio a tanta tecnologia, destacou o executivo, as lojas físicas são uma forma de manter um contato pessoal e entregar mais experiência aos consumidores.

Fachada da nova loja da Natura: espaço foi inaugurado no mesmo shopping onde a marca instalou primeira loja física, há dez anos. (Marcos Suguio/Divulgação)

Um hub de experiências

O projeto arquitetônico materializa a aposta da Natura na chamada tecnologia sensível e nas experiências sensoriais. A estratégia consiste em utilizar soluções digitais que, em vez de substituir, potencializam o contato humano e a consultoria personalizada.

Ferramentas como o Skin Analysis (análise de pele) e o Virtual Makeup (maquiagem virtual) permitem diagnósticos personalizados e a recomendação de rotinas de produtos baseadas em dados. Segundo a empresa, esse aprimoramento na consultoria é fundamental para fortalecer a fidelização do cliente e reforçar o DNA inovador da gigante de cosméticos.

Inovação, inclusive, é um assunto que acompanha a empresa — recentemente, a Natura foi eleita a marca mais inovadora do país, de acordo com o ranking Valor Inovação Brasil 2025.

“A nossa visão de omnicanalidade começa em uma experiência física, passa por experiências digitais dentro e fora da loja e também por uma consultora de beleza”, destacou Paula Andrade, vice-presidente de Varejo da Natura. “O que nós queremos aqui é que os canais se somem e aumentem não só a visibilidade para os nossos clientes, mas tragam comodidade, experiências sensoriais e, principalmente, relacionamento com a marca.”

O design da loja, idealizado por Aldo Urbinati e Andrea Vosgueritchian, do Estúdio Tupi, busca materializar um diálogo visual com as copas de árvores amazônicas e o modernismo brasileiro. A escolha por elementos como pérgolas e pergolados visa criar uma atmosfera de cuidado, integrando o físico, o digital, o humano e o natural.

“Desde o pórtico laranja, que simboliza um portal para o bem-estar, até os pergolados de madeira, tudo foi desenhado para expressar a harmonia entre tecnologia e natureza”, explicou Marcio Temperini, global head Store Design & Visual Merchandising da Natura. “A arquitetura é uma extensão da nossa estratégia. Ela vai além do design — cada escolha foi pensada para promover bem-estar, aconchego e conexão com a natureza.”

De acordo com a Natura, tudo isso busca traduzir a forma como a empresa se posiciona no mundo, por meio do conceito de regeneração. Essa poética é reforçada pela dinâmica do espaço, onde a luz natural se transforma e painéis digitais acompanham as estações.

Exposição de produtos: madeira foi usada para promover sensação de conforto e aconchego (Marcos Suguio/Divulgação)

Sustentabilidade em prática

A Natura também leva sua agenda ambiental para dentro do ponto de venda. O programa de logística reversa incentiva ativamente os consumidores a devolverem embalagens vazias — iniciativa presente nas unidades próprias desde 2020 e nas franquias desde 2023.

A cada devolução, o consumidor recebe R$ 15 em compras acima de R$ 100, transformando o gesto de sustentabilidade em parte da vivência de marca. A iniciativa reforça o compromisso da Natura com a economia circular e com sua Visão 2050 de ser um negócio 100% regenerativo.

O compromisso socioambiental também engloba treinamentos periódicos dos colaboradores com protocolo antidiscriminatório em todas as lojas, além de uma estratégia que não compete com a rede de consultoras, que continua sendo o principal canal de relacionamento da marca.

De acordo com a Natura, o conceito da flagship no Morumbi servirá de referência para operações futuras em outros estados do Brasil e em mercados estratégicos da América do Sul, incluindo México, Colômbia, Chile, Argentina e Peru.