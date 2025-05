Foi espionado pela Apple? Saiba como pedir reembolso

A Apple enfrenta um acordo de US$ 95 milhões para resolver uma ação coletiva que a acusa de permitir que seu assistente virtual, o Siri, escute conversas sem autorização dos usuários.

A disputa judicial, iniciada há cinco anos, alega que dispositivos habilitados para o Siri – como iPhones, iPads, Apple Watches, MacBooks, iMacs, HomePods, iPod touches e Apple TVs – foram ativados inadvertidamente, capturando conversas privadas sem consentimento.

A ação cobre dispositivos usados entre 17 de setembro de 2014 e 31 de dezembro de 2024, período no qual os usuários podem ter tido suas gravações compartilhadas com terceiros, incluindo anunciantes, segundo os autores do processo.

Embora a Apple negue qualquer irregularidade, a empresa optou pelo acordo para evitar prolongar o litígio e seguir adiante com suas operações. Para receber a indenização, consumidores elegíveis devem registrar seu pedido até o dia 2 de julho, acessando o site oficial do processo, Lopez v. Apple Inc..

O valor potencial de compensação pode chegar a US$ 20 por dispositivo Siri, sujeito ao número total de reivindicações válidas. Consumidores que possuíam um ou mais aparelhos com ativação involuntária do assistente de voz no período estabelecido podem solicitar o pagamento, mesmo que não tenham sido avisados.