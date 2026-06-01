South Summit Madri começa nesta semana e terá Luiza Trajano homenageada pelo rei da Espanha

MADRI — Um dos principais eventos de inovação e empreendedorismo da Europa, o South Summit começa nesta terça-feira, 2, em Madri, na Espanha. O encontro reunirá startups, investidores, executivos e representantes do setor público para discutir tendências de tecnologia, novos negócios e transformação digital. A EXAME acompanha o evento in loco.

Entre os destaques da programação está a homenagem à empresária Luiza Helena Trajano, presidente do Conselho de Administração do Magazine Luiza. Ela receberá o South Summit Leadership Award, prêmio concedido pelo evento a lideranças empresariais de destaque por sua trajetória e impacto social. A entrega será feita pelo rei Felipe VI da Espanha no dia 4 de junho.

Segundo a organização, o reconhecimento leva em consideração tanto a atuação de Luiza na transformação do Magazine Luiza em um dos maiores grupos de varejo e tecnologia do Brasil quanto seu trabalho em iniciativas voltadas à inclusão, à educação, ao empreendedorismo e à redução das desigualdades.

A empresária também participará de uma conversa com María Benjumea, fundadora e presidente do South Summit, no dia 3 de junho. O encontro abordará temas como liderança, construção de comunidades, desenvolvimento de ecossistemas de inovação e o papel das mulheres no mundo dos negócios.

"Luiza Helena Trajano representa uma forma de liderança profundamente inspiradora: uma maneira de construir empresas colocando sempre as pessoas no centro e entendendo que o sucesso também deve ser medido pelo impacto que gera na sociedade", afirmou Benjumea.

Reconhecimento à trajetória empresarial e social

À frente do Conselho de Administração do Magazine Luiza, Luiza Trajano é uma das empresárias mais influentes do país. Ela teve papel decisivo na modernização e expansão da companhia fundada em 1957 no interior de São Paulo, contribuindo para sua transformação em uma das principais referências brasileiras em varejo e tecnologia.

O South Summit também destaca sua atuação fora do ambiente corporativo. Em 2013, a empresária fundou o Grupo Mulheres do Brasil, organização voltada à promoção de iniciativas nas áreas de educação, empreendedorismo, inclusão social e combate à violência contra a mulher. Segundo a entidade, o movimento reúne atualmente mais de 140 mil participantes no Brasil e no exterior.

Nos últimos anos, Luiza acumulou reconhecimentos nacionais e internacionais, incluindo a presença na lista Time 100 e menções entre as mulheres mais influentes do mundo dos negócios.

O peso do South Summit

Coorganizado pela IE University, o South Summit tornou-se uma das principais plataformas globais de conexão entre startups, investidores, grandes empresas e governos.

Segundo os organizadores, as 14 edições realizadas em Madri reuniram mais de 42.500 startups. Nesse período, mais de 1.500 empresas passaram pela Startup Competition, competição oficial do evento. De acordo com o South Summit, essas startups mantêm taxa de sobrevivência de 85% e captaram, juntas, mais de US$ 20,5 bilhões em investimentos.

Além da edição espanhola, o evento expandiu sua atuação internacional nos últimos anos.

O Brasil tornou-se um dos principais mercados dessa estratégia com a criação do South Summit Brazil, realizado anualmente em Porto Alegre e hoje consolidado como um dos maiores encontros de inovação da América Latina.

A edição de 2026 ocorre em um momento de crescente aproximação entre os ecossistemas de inovação europeu e latino-americano, movimento que deve ganhar espaço nas discussões dos próximos dias em Madri.